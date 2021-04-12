Рассмеши Майка: Холифилд вместо Тайсона подерётся с неожиданным человеком

Майк Тайсон вернулся на ринг в ноябре 2020-го и уже совершил большой подвиг: в 54 года провести даже выставочный бой — это круто, а тем более на таких скоростях, на которых боксировали Майк и Джонс. 90 процентов действующих боксёров-тяжеловесов были бы нокаутированы в тот вечер. После этого многие ждали продолжения банкета, особенно — боя с Эвандером Холифилдом. Об этом поединке столько говорили, что казалось, что он неизбежен. Но на деле всё получилось иначе, и Эвандер выбрал себе другого, крайне неожиданного оппонента.

Майк Тайсон — Эвандер Холифилд — это противостояние было главным в 1990-е годы и одним из самых запоминающихся за всю историю. Хотя бы из-за инцидента с откусанной Майком частью уха Эвандера. Это случилось во втором их поединке, Тайсона после этого дисквалифицировали, а первый бой Холифилд выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Третий бой в 2021 году собрал бы рекордные цифры просмотров и платных продаж, можно не сомневаться. Переговоры о поединке велись долго, ещё 8 апреля Тайсон заявлял, что хотел бы боя с Холифилдом. Эвандер в свою очередь говорил, что много раз пытался убедить Майка провести этот бой, но тот всякий раз «сливался».

И в итоге договориться не получилось. Как пишет Boxingscene, переговоры окончательно зашли в тупик после того, как Майк затребовал 25 миллионов долларов гонорара. Усложняло ситуацию и то, что Тайсон разругался со стриминговой площадкой Triller, которая владеет правами на показ выставочных боёв Тайсона до 2023 года. Эвандер решил махнуть на всё рукой и выбрал другого оппонента. Причём, не Леннокса Льюиса, не Джеймса Тони и даже не Роя Джонса, как можно было предположить, а... Кевина МакБрайда.

Кевин МакБрайд (архивное фото) k78/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Единственное, чем вошёл в историю МакБрайд — тем, что побил немотивированного и разобранного Майка Тайсона в июне 2005 года (технический нокаут в шестом раунде). Это был последний бой Железного Майка в профессиональном боксе. Даже если очень захотеть найти в профессиональной биографии МакБрайда ещё хоть что-нибудь примечательное, сделать этого не получится. До боя с Тайсоном он был середняком, периодически проигрывал, не претендовал ни на какие титулы. А после боя с Тайсоном он провёл ещё восемь боёв, из которых проиграл шесть.

Несмотря на это, Эвандер всё-таки выбрал его в качестве соперника, как когда-то это сделал Майк с командой. Тогда им нужен был кто-то несложный, чтобы закрыть поражение от Дэнни Уильямса, но форма Майка была настолько ужасной, что не хватило даже на МакБрайда. И вот, спустя 16 лет, ирландец снова получил бой с престарелым чемпионом наивысшего калибра.

Мы перебрали всех тяжеловесов, но в итоге решили, что никого не может быть лучше, чем тот, кто отправил Майка на пенсию, — объяснил необычный выбор Райан Кэвана — Triller — площадки, которая покажет поединок. По его словам, помимо МакБрайда рассматривалось ещё две кандидатуры — Рой Джонс и Шеннон Бриггс.

Бой пройдёт 5 июня и будет разогревать зрителей в преддверии титульного поединка Теофимо Лопеса с Джорджем Камбососом. Холифилд и МакБрайд проведут на ринге восемь раундов по две минуты, без шлемов. Всё как было в недавнем поединке Тайсона и Джонса. Местом проведения боя, вероятнее всего, будет выбрана Флорида.

Холифилд — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе и четырёхкратный чемпион мира в тяжёлом. Как и МакБрайд, он не дрался с 2011 года, несмотря на то, что старше ирландца на 11 лет. 58-летний Холифилд, как и Тайсон, находится в фантастической для своего возраста форме, и будет выходить на бой с МакБрайдом фаворитом. Хотя всё это очень условно для выставочного боя, официального судейского решения там всё равно не будет.

Что можно сказать по поводу всего этого? Очень рискованный бизнес затеяли организаторы. Выставочные бои ветеранов — не самый лучший способ зарабатывания денег: ветераны стоят дорого, а соответствующего интереса у публики могут и не вызвать. Кто вообще помнит Кевина МакБрайда? Тайсона знают все, на нём этот бизнес мог держаться, но бой Холифилд — Макбрайд... Что-то подсказывает, что это может быть очень звонкий провал. Майк наверняка посмеётся.