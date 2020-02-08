https://static.news.ru/photo/fd2f3f48-4b05-11ea-a258-fa163e074e61_660.jpg Гэри Расселл-младший Фото: Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боксёр Гэри Расселл-младший (31-1, 18 КО) победил по очкам монгола Тугсцогта Нямбаяра (11-1, 9 КО) и отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе.

Для американца эта защита стала пятой. С 2015 года он никому не уступает свой чемпионский пояс. В бою с Нямбаяром американец владел ощутимым перевесом с первого раунда. Все трое судей отдали ему победу со счётом 118:110, 117:111 и 116:112.

Как сообщал NEWS.ru, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс победил по очкам Доминика Рейеса и отстоял свой титул, хотя в ходе боя Рейес нанёс больше значимых ударов.