Американский боксёр Гэри Расселл-младший (31-1, 18 КО) победил по очкам монгола Тугсцогта Нямбаяра (11-1, 9 КО) и отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе.
Для американца эта защита стала пятой. С 2015 года он никому не уступает свой чемпионский пояс. В бою с Нямбаяром американец владел ощутимым перевесом с первого раунда. Все трое судей отдали ему победу со счётом 118:110, 117:111 и 116:112.
Как сообщал NEWS.ru, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс победил по очкам Доминика Рейеса и отстоял свой титул, хотя в ходе боя Рейес нанёс больше значимых ударов.
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