Кадыров поддержал Тухугова. Бой Зубайры Тухугова и Лэрона Мэрфи завершился вничью . #ufc #ufcrussia #ufc242 #zubairatukhugov #kadirov #khabibnurmagomedov #abudhabi

A post shared by UFC ТВ (@ufctelevision) on Sep 7, 2019 at 11:00am PDT