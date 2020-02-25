https://static.news.ru/photo/5eff8da4-57e0-11ea-b8d8-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец Ultimate Fighting Championship Пётр Ян назвал срок и возможных соперников в следующем выступлении в октагоне.

Думаю, скоро будут новости. Ориентировочно в мае-июне будет бой. Идут переговоры по Мораесу и Стерлингу. Эти ребята находятся выше меня в рейтингах, — приводит слова Яна РИА Новости.

Также боец отметил, что для него важно не только приближение к титулу, но и продвижение в плане популярности в следующем поединке. Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо проведёт защиту пояса против бразильца Жозе Алду, проигравшего два последних боя.

Как писал NEWS.ru, следующим соперником Конора Макгрегора может стать американец Джастин Гейтжи на одном из летних турниров UFC.