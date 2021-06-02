Промоутер Усика рассказал о его заработке в случае победы над Джошуа

https://static.news.ru/photo/1abd4634-c366-11eb-b08b-96000091f725_660.jpg Александр Усик Фото: Александр Усик / Usyk/facebook.com

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александр Красюк рассказал, какой заработок может получить его подопечный в случае победы над чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Интервью Красюка размещено на YouTube-канале Andrey Burenok.

О какой сумме идёт речь, когда мы говорим о поединке Усик — Джошуа? О миллионах. Нет, не о десятках миллионов. Десятки миллионов будут в случае победы Александра, — рассказал Красюк.

Усик является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO и активно добивается права на бой с Джошуа после того, как его объединительный поединок с другим британцем, Тайсоном Фьюри, сорвался из-за того, что иск Деонтея Уайлдера о реванше с Фьюри был удовлетворён.

Как стало известно ранее, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик пожаловался, что ведущие промоутеры планеты не дают ему сразиться за титул в тяжёлом весе.