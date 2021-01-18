Президент UFC о бое Нурмагомедова и Сен-Пьера: «Всё кончено»

https://static.news.ru/photo/cad28bb8-5982-11eb-8beb-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look press

Президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дэйна Уайт рассказал о предполагаемом бое абсолютного чемпиона бойцовского чемпионата россиянина Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом промоушена Жоржем Сен-Пьером. Мужчина отметил, что поединок, скорее всего, не состоится, даже если Нурмагомедов примет решение вернуться в октагон.

Вопрос о бое с Сен-Пьером ни разу не поднимался. Хабиб не заинтересован в этом поединке. Судя по тому, что я слышу сегодня, Жорж тоже. Так что всё кончено, — сказал Уайт. Его слова приводит MMAJunkie.

Напомним, российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейтжи в рамках турнира UFC 254. Этот бой стал одним из самых ожидаемых у поклонников ММА по всему миру.

После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Стоит заметить, что эта победа стала 29-й по счёту. Также отметим, что бой с Гейтжи стал для россиянина первым после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы спортсмен сказал, что посвятил свою победу памяти родителя.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю допустил, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру в промоутерской организации UFC при одновременном выполнении нескольких условий.

Ветеран бокса заявил, что главными факторами для российского бойца являются «мотивация и разрешение мамы». Цзю отметил, что финансовая сторона вопроса также имеет значение, но уступает по важности мнению матери.