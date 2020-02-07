В Москве состоялась официальная пресс-конференция, посвящённая бою Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который пройдёт 3 апреля в Москве. Спортсмены были в хорошем настроении, много шутили и заявили, что поединок непременно состоится. Каждый из них обещал своему сопернику избиение, но само мероприятие больше напоминало КВН или рэп-баттл, нежели серьёзное мероприятие.

Эффектный холостяк во фраке

Бойцы столкнулись уже на лестнице в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, где и проходила пресс-конференция. Лёгкие подколы и короткая словесная перепалка не переросли в серьёзное рукоприкладство, да и на сцене кинозала не нужно было держать несколько дюжих охранников. Президент лиги ACA Алексей Яценко сам пресекал показушные попытки дагестанского бойца «погазовать».

Емельяненко шокировал публику появлением в роскошном костюме с бабочкой, тростью и лакированными туфлями. Магомед Исмаилов был в свитере и джинсах, объяснив, что надел ту одежду, которая показалась более удобной. Разные стили, культуры, весовые категории и темпераменты схлестнулись в этом зале, однако дебаты шли без взаимной ненависти. В конце оба бойца признались, что уважают соперника, а взаимные подколы помогают продать билеты. Но в клетке никто никого щадить не будет.

После анапского загула и ареста за мелкое хулиганство в состоянии опьянения, а также появления резонансного видео к Александру Емельяненко было много вопросов по поводу спортивной дисциплины. Однако боец отнюдь не походил на усталого от жизни алкоголика, а набирал на своём образе висты. Во-первых, сообщил, что подрался, выпил и попал в тюрьму — это романтика, а во-вторых, заметил, что сердце 38-летнего богатыря свободно, от чего ахнули сразу несколько девушек в шубах, присутствовавших в зале. Более того, оставшиеся два месяца он готов посвятить самой серьёзной подготовке к бою.

Я буду проводить свою подготовку к избиению своего оппонента в клубе «Ахмат». Хочу сломать ему левое ухо. Я надаю ему аккуратных подзатыльников, как Мише Кокляеву. Я его вообще случайно вырубил, не хотел и жалею, что этот случай произошёл, — сразу расставил акценты Емельяненко.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

«Мага, что ж ты даже чай мне не передал»

Стандартные вопросы о планах на бой и уничтожении соперника бойцы тоже превратили в шоу. Исмаилов сам обратился к Емельяненко с вопросом: «Как будем драться: в стойке или в партере?» Естественно, бойцы решили сыграть на публику и пообещали яркий поединок на кулаках.

Бороться я не планирую, потому что это просто пустая трата сил. Многие борцы возятся, тратят силы, а потом их поднимают в стойку и добивают. Я никогда не загадываю, как выиграю, поэтому настраиваюсь на три раунда по пять минут, но буду стараться победить досрочно нокаутом или болевым или удушающим приёмом, — рассказал Емельяненко.

Бойцу напомнили, что предыдущая встреча с соперником по имени Магомед обернулись для него провалом (Емельяненко был нокаутирован Маликовым за 20 секунд. — NEWS.ru). Сам Александр пояснил, что принял тот бой на коротком уведомлении в тот момент, когда готовил к очередному поединку старшего брата Фёдора, а от шального удара в висок никто не застрахован. При этом он готов провести с Маликовым реванш.

Многие в зале сомневались и в том, что этот поединок состоится, хотя вокруг него построен грандиозный турнир компании ACA в Москве, прежде всего из-за непредсказуемого характера Емельяненко. Однако и сами спортсмены, и президент лиги Яценко заверили, что перед боем соперники пройдут тщательное медобследование и в неподготовленном виде никого не выпустят. Емельяненко неоднократно доказывал, что можно выигрывать схватки и на таланте, тем более что быстрые для тяжеловеса руки никуда не ушли ни с возрастом, ни с употреблением горячительных напитков. В одном из последних вопросов он рассказал, почему его арестовали в Анапе на семь суток и как он провёл это время. При этом боец попрекнул Исмаилова, который в этом время отпускал шутки в его адрес, а сам даже не передал чай.

В заключении я думал, за что мне дали семь суток, я же ничего такого не совершал. Я выпил вина и спел песню «Сектора Газа», — объяснил свои похождения Емельяненко.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Как стать тяжеловесом

Магомед Исмаилов — это самая стреляющая папаха в российских ММА. Боец умеет делать шоу из любого поединка, но при этом по-доброму относится ко всем соперникам и даже сейчас признал, что обнимет Сашу Емельяненко после того, как его нокаутирует. Сделать это он обещал в конце второго раунда, но после возражений соперника заявил, что решит вопрос в первом. Не обошлось и без темы о его давнем и незаконченном противостоянии с Владимиром Минеевым.

Не хочу смотреть за спину Александра и думать о следующем сопернике. Если я буду понимать, что побью Минеева, готов дать ему реванш. Планирую нокаутировать Сашу ближе к концу второго раунда, когда он немного подустанет. У него ещё целых два месяца для подготовки, так что я не переживал, когда он угодил в КПЗ, что бой отменят. Ничего страшного, что он немного отдохнул, — рассказал Исмаилов.

Кроме того, Магомед поведал об особой диете, которая позволяет ему набрать нужный вес, но при этом не заплыть жиром. Если раньше он весил 98–100 кг и сгонял к боям до 84, то сейчас набрал мышечной массы и может потянуть на 103, а к бою и на все 105 кг. Даже позавидовал коллегам по тяжёлому весу, сказав, что им достаточно тренироваться, есть и спать.

Какой из этого бойца получится тяжеловес, мы увидим 3 апреля, но полагаем, что лучше, чем из Михаила Кокляева боксёр, поэтому Александру желаем посвятить это время тренировочному режиму и здоровому образу жизни, а уж потом можно вернуться и к романтике, только без вреда для окружающих.