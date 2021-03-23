Поветкин провёл бой с тенью перед реваншем с Уайтом

https://static.news.ru/photo/b0d65234-8bb5-11eb-b72b-96000091f725_660.jpg Александр Поветкин Фото: instagram.com/povetkinalexandr

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин провёл тренировку перед боем-реваншем с британцем Диллианом Уайтом. Фото и видео были опубликованы на странице боксёра в Instagram.

Тренировка не была открытой для зрителей, в зале была только команда Поветкина, в частности его тренер Иван Кирпа.

22 марта, как писал NEWS.ru, Поветкин улетел на бой с Уайтом. Поединок пройдёт 27 марта в Гибралтаре. Первый бой между россиянином и англичанином прошёл 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна и закончился победой Александра в пятом раунде.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.