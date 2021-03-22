Поветкин отправился на бой с Уайтом

https://static.news.ru/photo/fb0833ec-8b04-11eb-9d61-96000091f725_660.jpg Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин отправился на поединок с британцем Диллианом Уайтом. Видео было опубликовано на странице Поветкина в Instagram.

Я хорошо подготовился, в хорошей форме, с радостью жду боя и лечу за победой. Я не устал, просто спать хочу, — сказал Поветкин.

Реванш Поветкина и Уайта состоится в Гибралтаре, его переносили несколько раз, изначально он должен был состояться 26 ноября 2020 года. Первый их бой прошёл 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна и закончился победой Александра в пятом раунде.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

10 марта NEWS.ru писал об условии, которое может заставить Уайта провести бой с Поветкиным в России.