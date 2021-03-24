Поветкин объяснил поражения от Кличко и Джошуа

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Появилось видео драки в ресторане Моздока (Северная Осетия), где погибли два человека. Один из них являлся двукратным чемпионом ММА Аланом Хадзиевым.

Потасовка произошла в ресторане «Вегас». 31-летний Хадзиев получил удары ножом от неизвестного, в результате чего скончался уже в реанимации. Также в драке погиб местный бизнесмен, чьё имя не называется. Родной...