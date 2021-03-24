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Поветкин объяснил поражения от Кличко и Джошуа

16:45, 24 марта 2021
Александр Поветкин Александр Поветкин Фото: instagram.com/povetkinalexandr

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин объяснил единственные поражения в карьере — от Владимира Кличко и Энтони Джошуа. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале FIGHTER CHANNEL.

Где была моя мощь? Я когда с ними боксировал — старался делать что мог, но эти ребята сильнее меня, вот и всё. Что ещё сказать? Дело не в мощи. Они просто были лучше меня, — сказал Поветкин.

27 марта 41-летний россиянин проведёт реванш с британцем Диллианом Уайтом в Гибралтаре. Первый их бой прошёл 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна под Лондоном и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде.

NEWS.ru написал материал с прогнозом на предстоящий бой.

Поветкин проиграл Кличко в ноябре 2013 года в Москве единогласным решением судей и Джошуа — в сентябре 2018-го, нокаутом в седьмом раунде.

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