Поп-бокс: Дацик и Кокляев будут бить «малышей»

Раз есть спрос, то пусть будет предложение — наверняка как-то так рассуждали организаторы очередного поп-бокс-шоу с намёком на спорт. 20 февраля в Москве состоится вечер, на котором выступит сразу весь набор крепких мужиков, имеющих отношение к чему угодно, только не к профессиональному боксу высокого уровня — Вячеслав Дацик, Михаил Кокляев и Максим Новосёлов, отсидевший 14 лет за убийство. Будет ещё блогер Артём Тарасов, а за спорт призван отвечать бывший чемпион мира по боксу Фёдор Чудинов.

Первый вопрос, который хочется задать Чудинову и мы зададим его чуть позже, — каково ему, действующему боксёру высокого класса, выступать на одном шоу со всеми теми, кто перечислен в подводке? Ещё недавно был «Уэмбли» и успешная защита мирового титула, а тут «Вегас Сити Холл» и шоу с Дациком и Кокляевым. Фёдор, наверное, ответит что-то в стиле: да какая мне разница, кто у меня в андеркарде, я профессиональный боксёр и концентрируюсь только на бое и сопернике.

А соперник, кстати, у него серьёзный. Айзек Чилемба из Малави к 32 годам успел навоеваться: он и с пиковым Сергеем Ковалёвым дрался, и с Дмитрием Биволом, и с Александром Гвоздиком, и Тони Белью — это всё чемпионы мира, можно сказать, легенды бокса. Был ещё бой с Максимом Власовым — очень крепким российским боксёром. Всем им Чилемба проиграл, но всегда выглядел прилично, ни разу не был в нокауте. Нынешнему Чудинову он уж точно способен дать серьёзный бой. Не сильно удивит даже победа Айзека по очкам.

Но этот бой — пожалуй, единственный на этом шоу действительно классный с точки зрения спорта. Будет ещё три поединка, к спорту высших достижений отношения не имеющих. И есть подозрение, что именно на них придёт большинство людей в небольшой зал «Вегас Сити Холла».

Вячеслав Дацик, скандальный боец, несколько раз отсидевший в тюрьме, подерётся по правилам бокса с человеком по фамилии Тайсон. Это камерунец Дижон Тайсон, чемпион своей страны по боксу и кикбоксингу. Он весит 80 килограммов и будет легче Дацика почти в два раза, но этим уже никого не удивишь после боя Рыжего Тарзана (прозвище Дацика) с блогером Артёмом Тарасовым в 2019 году. Тогда победу отдали Тарасову, хотя мнения относительно итога того страннейшего боя, разошлись.

Сейчас Тарасов снова выступит на одном мероприятии с Дациком, только драться будет не с ним, а ещё с одним великаном — Михаилом Кокляевым. Ещё недавно все его знали как одного из сильнейших людей планеты, чемпиона по пауэрлифтингу, но в том же 2019 году он дебютировал в боксе боем с Александром Емельяненко. И «пролетел над гнездом кукушки», по меткому выражению Александра.

На этот раз 135-килограммовый Кокляев будет драться с Тарасовым, который так же примерно в два раза легче. Учитывая, что это не ММА, а бокс, очень сложно себе представить здесь победу блогера. Впрочем, на таких шоу представить можно всё что угодно.

Организатором, как обычно, выступит среди прочих телеканал РЕН ТВ, в последнее время активно занявшийся бойцовским контентом. Иногда они показывают топовые турниры UFC, а иногда вот такие шоу, и аудитория и там, и там приличная. Мало того, у таких шоу она в целом даже больше: вечер с участием Кокляева и Емельяненко посмотрело рекордное число зрителей в истории канала.

Нужны ли такие шоу вообще? Здесь всё просто: можно быть консервативным занудой и говорить, что это позор и дискредитация. У таких людей всегда есть возможность не смотреть шоу. А можно подойти к вопросу практично: ну хотят люди видеть такие бои, собирают они десятки миллионов просмотров на YouTube, так почему бы их тогда не устраивать? Кто захочет — тот купит билеты или посмотрит шоу по телевизору.

Сама по себе такая практика — вполне нормальная история, в США блогер Флойда Мейвезера на бой вызывает, и очень вероятно, этот бой состоится. Там тоже дерутся отсидевшие десятку бывшие гангстеры, кто и как там только ни дерётся. Нравится людям — отлично. Если не относиться к таким шоу как к спорту, то они могут быть вполне интересными.