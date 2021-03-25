«Похороны» Конора важнее пояса Хабиба: Дастина Порье ждёт важная миссия

Неучастие первого номера рейтинга легковесов UFC Дастина Порье в поединке за вакантный титул говорит о том, что для него приоритетным является третий бой с Конором Макгрегором уже в присутствии зрителей. UFC сейчас занимается организацией этой встречи в июле, о чём сообщил инсайдер Георгий Кокиашвили, работающий на официального партнёра лиги в Грузии. Такой вызов для Макгрегора без раскачки и проходного поединка может окончательно похоронить его карьеру, так как после трёх поражений в последних четырёх боях он будет уже не интересен никому из топовых соперников, а на его выступлении будет сложнее зарабатывать деньги и хайп. Победа же вернёт его в титульную гонку, если, конечно, Конору это будет интересно.

Настоящий преемник Хабиба определится лишь к следующей весне

Если бы UFC умела исполнять мечты фанатов ММА, она бы организовала Гран-при в лёгком весе за оставленный Хабибом Нурмагомедовым вакантный чемпионский пояс. Однако к такому формату компания прибегает крайне редко, в отличие от главного конкурента Bellator, а потому пояс будет разыгран в одном единственном бою, а легитимность его обладателя будет как минимум спорной. Конечно, бразилец Шарлес Оливейра заслужил титульный бой восемью победами подряд и тотальным деклассом всё ещё легендарного Тони Фергюсона, окончательно приблизив его к пенсии. Однако вместо логичного боя с Порье бразилец будет драться с Майклом Чендлером, который выиграл в октагоне всего один бой, и даже не у соперника из первой пятёрки.

Задумка UFC в этом случае понятна. Для Порье они готовят третий и решающий бой с Макгрегором, после победы над которым Бриллиант вышел бы на обладателя пояса и окончательно закрепился в статусе лучшего легковеса. Именно поэтому даже выигрыш пояса в мае не сделает его обладателя полностью легитимным.

UFC мечтала провести этот бой ещё в мае, когда возобновятся соревнования со зрителями, однако бойцы статуса Конора требуют обычно много времени на подготовку, потому поединок сдвинется ещё как минимум на пару месяцев. В настоящий момент переговоры активно ведутся, о чём первым сообщил Кокиашвили.

Я не хочу тревожить вас, но по данным Adjarasport TV и моим источникам, Порье — Макгрегор — 3 планируется 10 июля, — написал Кокиашвили на своей странице в Twitter.

С дефицитом ярких звёзд, который преследует UFC последние два года, этот бой точно станет главным событием не только лета, а всего 2021-го и уж точно получится самым продаваемым событием, значительно превзойдя титульный бой в лёгком весе.

Конор Макгрегор Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работа Конора над ошибками

Ко второму бою ирландец подошёл слишком самоуверенно. Он решил, что прежнего багажа, а именно превосходства в скорости рук и боксёрской технике, будет и снова достаточно для победы над Порье. Поначалу его надежды оправдывались: он потряс соперника и был близок к досрочному окончанию боя в первом раунде. В то же время Бриллиант выигрывал игру вдолгую, целенаправленно отбивая голень соперника лоу-киками, от последствий которых Конор перестал танцевать уже во втором раунде, превратившись в хромую утку, которую Порье легко добил, отправив в ещё более глубокий нокаут, чем тот, в котором он сам побывал в 2014-м.

Очевидно, что для ирландца третий бой станет моментом истины и определяющим для его дальнейшей карьеры. Поражение наверняка похоронит все его перспективы и, вероятно, приведёт к завершению карьеры или уходу в смежные виды единоборств вроде рестлинга и профессионального бокса. Победа же вернёт на самую вершину и те позиции, на которых он находился до болезненного поражения от Хабиба. Макгрегор снова вырастет в цене и получит право выбора — биться за титул или проводить ещё один денежный бой с кем-то из известных соперников от полулёгкого до полусреднего веса.

Конечно, он ещё достаточно молод, чтобы перезапустить свою карьеру, но хватит ли ему голода для полноценной работы над ошибками, изменением как тренировочного лагеря, так и привычного плана на бой? Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер считает этот момент ключевым в карьере ирландца и подчёркивает, что именно благодаря своевременному выходу из зоны комфорта он в своё время сумел вернуться на вершину.

Чтобы продолжать выступать, тебе нужно выйти из зоны комфорта. Нельзя оставаться в ней во время тренировочного лагеря, потому что ты пытаешься воссоздать те же элементы, с которыми ты столкнёшься в бою. Когда ты собираешься драться, ты не будешь в комфортной зоне, поэтому желательно, чтобы Конор, если он хочет вернуться на путь успеха, вышел из зоны комфорта. Он не должен быть боссом в своём тренировочном лагере, — приводит слова Сен-Пьера ESPN.

Статистически у Конора почти нет шансов

Анализ того, как складывались трилогии в UFC, мы делали ещё перед третьим боем Стипе Миочича и Даниэля Кормье. В подавляющем большинстве случаев победителем противостояния становился боец, выигравший второй бой. В итоге победа Миочича в третьем бою подтвердила наши выводы, а с учётом начатого ещё в лиге WEC противостояния Доминика Круса и Юрайи Фейбера победители вторых боёв выиграли семь из восьми трилогий. При этом единственное исключение — победа Мэтта Хьюза над Би-Джей Пенном во втором бою, но проигрыш ему всей серии связан исключительно с фактом травмы Пенна, так как он вёл по ходу боя, пока не сломал рёбра.

С учётом такой статистики Порье должен выглядеть явным фаворитом, однако букмекеры находятся по-прежнему в плену магии ирландца и считают, что его шансы предпочтительнее. Соотношение коэффициентов, конечно, выровнялось по сравнению со вторым боем, но всё равно в пользу Макгрегора — 1,7 на 2,2. Если Порье снова сумеет найти слабое место в защите ирландца и сокрушит его, он оставит куда больший след в истории, чем большинство обладателей поясов, и получит долгожданный статус звезды первой величины.