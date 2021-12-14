Погоня за Орлом: как победа Оливейры бросила тень на наследие Нурмагомедова

Триумф в бою с Дастином Порье на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе не только позволил Чарльзу Оливейре впервые защитить титул чемпиона в лёгком весе, но и заставил рассматривать его как конкурента Хабиба Нурмагомедова в споре за звание величайшего бойца дивизиона в истории. Бразилец выиграл десятый поединок подряд и вышел на третье место по продолжительности беспроигрышной серии в рамках категории, а также сравнялся по числу побед сдачей с рекордсменом чемпионата Джимом Миллером. И если Дю Бронкс продолжит в таком же темпе, то россиянину придётся вернуться, чтобы подтвердить свой статус.

Для Чарльза Оливейры декабрьский турнир UFC стал своего рода моментом истины. Именно он считался андердогом в преддверии сражения с Дастином Порье и был обязан доказывать, что является полноправным обладателем трофея. Послужной список американца смотрелся гораздо более внушительным, а единственное поражение за пять лет нисколько его не портило. Ведь его он потерпел от самого Хабиба Нурмагомедова — непобеждённого российского бойца, который носит негласное звание сильнейшего представителя лёгкого веса в истории.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И Оливейра пусть и не без труда, но всё же справился с поставленной задачей. Да, в первом раунде он пропустил много ударов в голову и находился на грани поражения, но впоследствии сумел перехватить инициативу и расправиться с претендентом. Как и в схватке Нурмагомедова с Порье, всё завершилось удушающим сзади. С той лишь разницей, что Чарльзу удалось выйти на приём несколько эффектнее — он запрыгнул на спину Дастину и заставил того постучать.

Таким образом, Оливейра не только сумел доказать, что его успех в битве с Майклом Чендлером не был случайностью, но также поднять вопрос о включении себя в число кандидатов на звание величайшего легковеса UFC. На данный момент он уже имеет в активе два триумфа в титульных поединках и может похвастаться беспроигрышной серией из десяти боёв подряд. Он уступает лишь Нурмагомедову и Тони Фергюсону, остановившимся на отметке в 12 дуэлей. Россиянин мог быть и выше, но его противостояние с Дарреллом Хорчером прошло в промежуточном дивизионе.

Но есть и те показатели, по которым Чарльз на голову превосходит Хабиба. Например, по числу побед удушающими и болевыми приёмами он делит первое место с Джимом Миллером (по девять), в то время как Нурмагомедов располагается лишь на седьмой строчке (пять). По количеству досрочно выигранных боёв Оливейра также находится наверху (12) и уступает лишь тому же 38-летнему ветерану (13).

Однако статистика — далеко не единственная причина, по которой Оливейра заставил говорить о себе как об одном из сильнейший бойцов дивизиона до 70 килограммов. Вызывает восхищение тот факт, что 32-летний бразилец уже 11 лет выступает в крупнейшем MMA-промоушене планеты и продолжает прогрессировать как в излюбленных грепплинге и борьбе, так и в стойке. И судя по всему, в ближайшее время он не намерен покидать UFC и планирует лишь укреплять своё наследие. И если он сможет продолжать в подобном духе, то уже через пару лет может всерьёз рассматриваться в статусе величайшего легковеса.

Примечательно, что об этом говорили ещё до его схватки с Порье. Так, в ходе эфире Submission Radio бывший претендент на титул UFC в среднем весе Чейл Соннен выражал мнение, что победа Оливейры на UFC 269 может оказать негативное влияние на позиции Нурмагомедова.

Хабиб дрался в то же время и побил всех, кроме него, поэтому появятся вопросы. Этого недостаточно, чтобы Хабиб вернулся в октагон, но если говорить о наследии, то такие вопросы всегда подлежат обсуждению, — сказал Соннен.

Пока рано сравнивать Оливейру и Нурмагомедова, но с каждым успехом действующего чемпиона подобные аналогии будут всё более логичными. Уже к середине 2022 года в его послужном списке может значиться победа ещё над одним бывшим соперником россиянина — Джастином Гейтжи, и в этом случае поводов сравнивать его с Хабибом станет ещё больше.

Если Оливейра сумеет справиться с Гейтжи, то возьмёт верх над двумя из трёх бойцов, которые пытались посягать на титул Нурмагомедова. Будет не хватать лишь Конора Макгрегора, однако сейчас относить его к элите лёгкого дивизиона не совсем правильно. Два подряд поражения от Порье и хронические проблемы с ногами вряд ли позволяют считать его топ-спортсменом в данный конкретный момент. В этом контексте «скальп» Чендлера может считаться более ценным, чем выигрыш у пусть и звёздного, но переживающего не лучший период ирландца.

Главный вопрос состоит в том, насколько справедливо сравнивать Нурмагомедова и Оливейру с учётом того, что Хабиб не проиграл ни одного из 29 поединков в карьере, а вплоть до 2018 года не отдал соперникам ни одного раунда. В то же время Чарльз хоть и провёл на 11 схваток больше, но и проиграл аж восемь раз. Причём в семи случаях он капитулировал досрочно — солидное пятно на реноме претендента на звание лучшего легковеса.

С другой стороны, необходимо иметь в виду и то, сколько времени спортсмены выступали на высочайшем уровне. Если Нурмагомедов провёл в крупнейшем MMA-промоушене лишь 13 боёв, то Оливейра — 28. Некоторые звёзды смешанных единоборств уже успели упрекнуть россиянина в раннем уходе из спорта и отказались рассматривать его как кандидата в величайшие бойцы всех времён, и стоит ожидать, что со временем разговоров на данную тему станет ещё больше. И неудивительно, если многие будут ставить Чарльза выше Хабиба только из-за того, что тот дольше оставался на вершине.

И стоит признаться, что для подобных разговоров действительно есть основания. Как ни крути, Нурмагомедов повесил перчатки на гвоздь очень рано, а на троне лёгкого веса пробыл всего два с половиной года. За свою карьеру он лишь трижды защитил пояс и выиграл четыре титульных боя. По этому показателю он не входит даже в топ-15 в истории UFC. Для сравнения, у Джона Джонса в активе 14 побед в сражениях за трофей, на одну меньше у Жоржа Сен-Пьера, более десяти в активе Деметриуса Джонсона (12) и Андерсона Силвы (11). Даже в собственной категории он не занимает чистое первое место, а делит его с Би Джей Пенном, Фрэнки Эдгаром и Бенсоном Хендерсоном.

Да, в случае с Нурмагомедовым всегда стоит учитывать то, насколько доминирующим спортсменом он был и с какой лёгкостью крушил самых серьёзных оппонентов в клетке. Достаточно вспомнить, как он разобрался с Макгрегором, «задушил» Порье или преподал урок грепплинга Гейтжи. Но всё это может быть не таким значимым, если тот же Оливейра сумеет удерживать трофей на протяжении трёх — пяти лет, при этом регулярно выступая.

По большому счёту, спасти Нурмагомедова от прямых сравнений с Оливейрой может разве что Гейтжи. Если в 2022 году американец размажет бразильца в октагоне и отберёт трофей, то разговоры относительно сильнейшего бойца лёгкого веса можно будет закрыть на ближайшие несколько лет. В этом случае успехи Чарльза сочтут удачным стечением обстоятельств, а Джастина будут считать первым после легенды. Но если всё сложится иначе, то наследие Хабиба серьёзно пострадает, а подкрепить его можно будет лишь в случае возобновления карьеры.

Вопрос лишь в том, насколько это важно самому Нурмагомедову. На данный момент он владеет собственным промоушеном и активно занимается его развитием, планируя экспансию в США. Кроме того, сам Оливейра вряд ли начнёт развивать эту тему и всеми силами пытаться завлечь в клетку экс-чемпиона. Их отношения всегда были предельно уважительными, и нет повода полагать, что Чарльз внезапно начнёт оскорблять Хабиба. Однако не стоит забывать, что покойный отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов мечтал, чтобы его сын покинул спорт с рекордом 30-0, и вряд ли стоит полагать, что сын забыл об этом.

Возможно, Нурмагомедов приберёг заключительный бой в карьере на тот случай, если в UFC появится соперник его уровня. Либо тот, кто будет всерьёз посягать на его наследие. И в этом случае его возвращение в клетку станет не только логичным, но и максимально прибыльным. Увидеть сражение двух сильнейших легковесов захотят и поклонники смешанных единоборств, и промоутеры, которые будут готовы предложить им огромные гонорары.

И если Хабиб действительно размышляет таким образом, то его расчётливости можно лишь позавидовать. При идеальном раскладе он мог бы сразиться с Оливейрой уже в конце 2022 года, а в случае успеха окончательно уйти на пенсию, попутно осуществив мечту отца. К этому времени его одноклубник Ислам Махачев уже может укрепиться в статусе первого претендента и получить возможность сразиться за вакантный трофей.