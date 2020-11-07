Первый чемпион мира по боевому самбо из Африки хочет в ММА

Чемпионат мира по самбо в сербском городе Нови-Сад преподнёс сенсацию. Считавшийся до начала соревнований тёмной лошадкой камерунец Сейду Нжи Мулу дошёл до финала, выбив по турнирной сетке российского бойца ММА Гаджимурада Баширова и серба Драгана Беговича. В главном поединке он отправил в нокдаун титулованного украинца, чемпиона мира и Европы, спецназовца из Одессы Анатолия Волошинова. Таким образом, 27-летний Мулу стал первым африканским чемпионом мира в истории самбо. В интервью NEWS.ru Сейду рассказал, почему выбрал именно этот вид спорта, какой путь преодолел, чтобы оказаться на мировом первенстве, а также заявил, что готов превзойти своего знаменитого соотечественника в мире смешанных единоборств (ММА).





— Сейду, примите поздравления. Скажите, вы вообще осознаёте, что вошли в историю? Вы первый представитель Африки, выигравший золотую награду за всю историю проведения чемпионатов мира по самбо.



— Сейчас я это осознаю в полной мере и испытываю огромную радость. Достичь такого результата мне помогли вера в себя и огромный труд, который в итоге себя оправдал. Это всё было ожидаемо и вполне заслуженно. К тому же это мой первый чемпионат мира по боевому самбо.

Иван Писаренко/Самбо-70

Иван Писаренко/Самбо-70

Иван Писаренко/Самбо-70

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— Да, до того как перейти в боевое, выступал в спортивном, однако чемпионом Африки стал именно в боевом. И после участия в чемпионате страны у меня уже было представление о том, что такое первенство мира по боевому самбо. Поэтому долгая, изнурительная подготовка, вера в себя и привели к долгожданному результату в Сербии. Огромная радость от всего этого.— В самбо я с 2014 года. Начинал участие с регионального чемпионата, национального, потом континентального и вот дошёл до международного уровня. Почему я пришёл в самбо? Потому что я узнал об этом виде спорта, мне стало любопытно, так как самбо — это вид спорта, в котором есть очень сильный соревновательный дух. К тому же быть самбистом — значит, быть очень дисциплинированным и много работать. Для меня был своего рода вызов, который я согласился принять. С тех пор я не пожалел о своём выборе и теперь выступаю на международном уровне. Я продолжаю работать и мне всё это нравится.— Честно говоря, у меня не было особо каких-то мыслей, потому что я готовлюсь к соревнованиям в целом, а не конкретно к какому-то сопернику. Поэтому мне было всё равно россиянин, серб (в полуфинале) или украинец (в финале). Я просто знал, что чемпионат мира — это колоссальное соревнование. Моя подготовка была очень серьёзной и тяжёлой.— Знаете, поединок длится до свистка арбитра, и пока он не прозвучит, я ничего не праздную, не думаю, я был сконцентрирован. Продолжал схватку до свистка.— Дело в том, что когда Рамо Тьери демонстрировал успехи на мировой арене, я ещё только начинал, делал свои первые шаги в большом спорте. Поэтому не могу сказать, что я с ним знаком лично, но, конечно, это большой чемпион, мы все его знаем, он для нас старший брат и, безусловно, отчасти является моим кумиром. Я следил за его успехами и в какой-то степени равняюсь на него.— Мне бы очень хотелось пойти дальше и, может быть, переплюнуть соотечественника. Конечно, если позволит здоровье и будет возможность, то я бы хотел попробовать себя в ММА, в любом промоушене, и достичь каких-то успехов. Я этого хочу и надеюсь, что это случится.