Перед боем Бетербиева исполнили советский гимн, вместо российского

В преддверии поединка по боксу между действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым и Маркусом Брауном вместо гимна России был исполнен гимн СССР. При этом на экране было изображение российского триколора.

По традиции перед главным поединком боксёрского вечера были исполнены гимны стран, которые представляют боксёры. Если американским проблем не возникло, то вместо российского был исполнен гимн СССР. При этом Бетербиев никак не отреагировал на подобную ошибку.

За свою профессиональную карьеру Бетербиев провёл 16 поединков на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу. В битве с Брауном он проводит вторую защиту титула WBC и пятую — пояса IBF.

Ранее Бетербиев рассказал о своём отношении к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и отметил, что для многих спортсменов он является старшим братом.