Паштет из печени: как бразилец испортил день рождения Кадырова

Бразилец Даниэль де Алмейда по прозвищу Жубилеу (Юбилей) шокировал публику в Грозном на традиционном турнире по ММА ко дню рождения Рамзана Кадырова. В главном бою вечера он нокаутировал эффектным ударом по печени в прыжке представителя клуба «Ахмат» Абдул-Рахмана Дудаева. Другие чеченские звёзды не подвели своего патрона. Абубакар Вагаев и Джихад Юнусов взяли реванш у маститых иностранцев, а Салману Жамалдаеву реабилитироваться за предыдущее поражение помогли судьи. NEWS.ru подводит итоги турнира ACA 112.

Чечено-бразильские войны

Джихад Юнусов aca_mma/instagram.com

Турнир ACA 112 в Грозном стал первым для российских промоутерских компаний после пандемии, в котором приняли участие бойцы из дальнего зарубежья, которым противостояли местные спортсмены. Помимо проведшего в России львиную долю своей профессиональной карьеры швейцарца Ясубея Эномото в столицу Чеченской Республики прибыли сразу трое бразильцев: Даниэль Жубилеу, Родриго Прайя и Диего Брандау. Бой последнего оказался под угрозой срыва из-за болезни его соперника Джихада Юнусова, но после тщательного медицинского обследования врачи всё-таки приняли решение допустить к бою спортсмена. Более того, Юнусов сумел взять реванш и победить единогласным решением судей, а другие поединки завершились с переменным успехом.

Когда победа не радует

Как это обычно бывает на турнирах в Грозном, которые лично посещает глава республики, в каждом бою выступает представитель клуба «Ахмат». Экс-чемпион в полулёгком весе Салман Жамалдаев по прозвищу Злой после поражения в прошлом году от бразильца Фелипе Фроеса жаждал реабилитироваться перед родной публикой, а в итоге провёл невзрачный бой с Алексеем Полпудниковым. Выходец с Дальнего Востока перестрелял чеченца в стойке в первом и третьем раунде, а тот ответил лишь уверенно выигранной второй пятиминуткой за счёт борьбы в партере. Однако большинство судей отдало победу местному бойцу, провалившему явно третий раунд. Классическое домашнее судейство никого не обмануло. Жамалдаев после боя извинился перед болельщиками и признал, что не показал того, что хотел, а потому с возвращением чемпионского титула придётся повременить.

Бибулатов — кандидат на нокаут года

sportrecs.com

Очевидно, что после возвращения из UFC Магомед Бибулатов рано или поздно дойдёт до боя за титул АСА. После эффектнейшей победы нокаутом над бразильцем Родриго Прайей это время очевидно пришло. В карде, где большинство боёв дошли до судейских решений, а те были далеко не однозначными, нокаут Бибулатова тянет не только на премию по итогам турнира, но и по итогам года, причём не только в рамках лиги ACA, но и в мировом ММА в целом. Бибулатов за пару минут пристрелялся к сопернику, несколько раз успешно пробил по корпусу, а затем вырубил его «вертушкой». Прайя надолго потерял сознание от такого удара и был приведён в чувства уже после вмешательства медиков.

Реванш спустя пять лет

Ясубей Эномото — ярчайший образец современного мультикультурализма в ММА. У него швейцарский паспорт, японская и перуанская кровь, а больше всех боёв в карьере он провёл на территории нашей страны, а именно 23 из 32 поединков — в российских промоушенах. В большинстве из них он дрался с ярчайшими представителями российских ММА и играл роль опытного зарубежного экзаменатора. Пять лет назад перспективный чеченский боец Абубакар Вагаев этот экзамен не сдал — на турнире лиги «Ахмат» швейцарец взял верх в упорном бою на опыте.

За прошедшие годы многое изменилось. Вагаев стал физически мощнее и научился лучше удерживать соперника в партере и добивать, а Эномото в 37 лет не стал моложе и быстрее. Он по-прежнему достаточно крепок, чтобы не проиграть досрочно, а бой не выглядел односторонним избиением, но и интригу до финального гонга он удержать не сумел. Было заметно, что «ученик» уже перерос своего «учителя» и готов к новым свершениям. К примеру, после успешных реваншей с Эномото и Бесланом Ушуковым ему можно дать шанс и на третью реабилитацию — в титульном реванше с Мурадом Абдулаевым.

Пояс вернётся в Бразилию

Главный бой вечера получился на загляденье и развеял сразу два мифа: что поединки «мухачей» незрелищны и что бои АСА без звёзд уровня Маги Исмаилова неинтересны. Этот бой порадовал как хардкорных фанатов, так и казуалов. Бразильский чемпион в легчайшем весе Даниэль де Алмейда, более известный как Жубилеу — настоящая находка матчмейкеров. Ранее неизвестный парень, внешне вылитый Жозе Алду, и в клетке рубится как его именитая копия в лучшие годы. С 2015 года он не проигрывал никому, плюс прошёл катком по трём топовым бойцам АСА на пути к титулу.

Абдул-Рахмана Дудаева гнал к победе весь грозненский «Колизей» во главе с принимающим поздравления с днём рождения главой республики. Чеченец умело нейтрализовывал борьбу бразильца, перебивал его в стойке сериями ударов, а во втором раунде едва его не нокаутировал. Но тут Жубилеу и показал, почему его стоит опасаться. Он легко ушёл от добивания соперника, выбросил навстречу длинную руку, и уже Абдул-Рахман оказался на земле. Когда в заключительной пятиминутке Дудаев снова почувствовал себя хозяином положения, чемпион хлёстко, словно в него вселился Неймар, ударил ногой в прыжке, а в роли мяча оказалась печень Дудаева. Рефери успел «потушить свет» вовремя. Теперь фанаты могут мечтать об очной схватке авторов двух ярчайших нокаутов этого турнира Жубилеу и Бибулатова. Это битва переплюнет многие бои из основного карда UFC.