Единоборства

Озвучены гонорары участников турнира UFC 249

12:16, 12 мая 2020 11
Джастин Гейтжи Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский Боец Джастин Гейтжи, победивший Тони Фергюсона на турнире UFC 249, за участие получил $350 тыс.

Дополнительно Гейтжи в виде бонуса получил $100 тыс. за победу.

Cамым высокооплачиваемым стал Фергюсон, получив гонорар в $500 тыс., cообщает обозреватель ММА Джед Гудман. 

Участники со-главного боя Генри Сехудо и Доминик Круз заработали $350 и $300 тыс, соответственно.

Российские боец Алексей Олейник заработал $160 тыс., его соперник Фабрисио Вердум — $100 тыс.

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) 249 в поединке против соотечественника Джастина Гейтжи, писал NEWS.ru.

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