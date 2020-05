Озвучены гонорары участников турнира UFC 249

Дополнительно Гейтжи в виде бонуса получил $100 тыс. за победу.

Cамым высокооплачиваемым стал Фергюсон, получив гонорар в $500 тыс., cообщает обозреватель ММА Джед Гудман.

Участники со-главного боя Генри Сехудо и Доминик Круз заработали $350 и $300 тыс, соответственно.

Российские боец Алексей Олейник заработал $160 тыс., его соперник Фабрисио Вердум — $100 тыс.