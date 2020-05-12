Озвучены гонорары участников турнира UFC 249

Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец полусреднего веса, выступающий в UFC Алексей Кунченко рассказал о завершении контракта с организацией, который возможно не будет продлён.

Изначально мы подписывали контракт с UFC на четыре боя. Два боя я выиграл, два проиграл, поэтому они могут и не продлить соглашение. Возможно, что скоро я буду свободным агентом, —...