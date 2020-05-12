Озвучены гонорары участников турнира UFC 249

Американский Боец Джастин Гейтжи, победивший Тони Фергюсона на турнире UFC 249, за участие получил $350 тыс.
Дополнительно Гейтжи в виде бонуса получил $100 тыс. за победу.
Cамым высокооплачиваемым стал Фергюсон, получив гонорар в $500 тыс., cообщает обозреватель ММА Джед Гудман.
Участники со-главного боя Генри Сехудо и Доминик Круз заработали $350 и $300 тыс, соответственно.
Российские боец Алексей Олейник заработал $160 тыс., его соперник Фабрисио Вердум — $100 тыс.
One more time, here are the purses for— Jed I. Goodman (@jedigoodman)
#UFC249 pic.twitter.com/vnTAdQVTep May 12, 2020
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) 249 в поединке против соотечественника Джастина Гейтжи, писал NEWS.ru.
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