Отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, сколько боёв в спорте осталось провести его сыну.
Я думаю, Хабибу пора заканчивать через полтора-два года. Я-то рассматриваю максимум три боя. Два — это более нормально, или три. После этого вас покидают выносливость, эластичность мышц; конечно, зрение вас покидает. И к концу, столь много лет проведя на ринге, надоедает это всё, — приводит слова Нурмагомедова старшего ТАСС.
Свой следующий бой 31-летний Хабиб Нурмагомедов проведёт 18 апреля в Бруклине против американца Тони Фергюсона.
Как сообщал NEWS.ru, следующим соперником российского бойца Ивана Штыркова станет поляк Михал Пастернак на февральском турнире RCC.
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