Я думаю, Хабибу пора заканчивать через полтора-два года. Я-то рассматриваю максимум три боя. Два — это более нормально, или три. После этого вас покидают выносливость, эластичность мышц; конечно, зрение вас покидает. И к концу, столь много лет проведя на ринге, надоедает это всё, — приводит слова Нурмагомедова старшего ТАСС.