Опубликована подборка лучших моментов турнира UFC 268

В Сети появилась видео, на котором представлены самые яркие эпизоды турнира по смешанным единоборствам UFC 268, который прошёл в Нью-Йорке. Запись опубликована на официальном YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата.

В подборку самых красочных моментов шоу вошли нокаут Криса Барнетта после исполнения уил-кика (кругового удара ногой), победа Насруддина Имавова над Эдменом Шахбазяном, удар коленом в прыжке Алексе Перейры в схватке с Андреасом Михайлидисом.

Также в подборку вошли эпизоды из трёх самых статусных поединков вечера — сражением Джастина Гейтжи с Майклом Чендлером, боя за титул в минимальном весе между Роуз Намаюнас и Вейли Жанг, а также поединка за пояс в полусредней категории между Камару Усманом и Колби Ковингтоном.

Ранее сообщалось, что бойцы лёгкого веса Джастин Гейтжи и Майкл Чендлер отправились в больницу после своего поединка на UFC 268. Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.