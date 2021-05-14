Оливейра нокаутировал Чендлера и забрал пояс Хабиба в UFC

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Бразильский боец Шарлес Оливейра (31-8) нокаутировал Майкла Чендлера (22-6) во втором раунде и стал чемпионом UFC в лёгком весе на турнире в Хьюстоне (США).

Чендлер резко сокращал дистанцию и угрожал сериями ударов, которые разбили бразильцу бровь. Оливейра поймал его тейкдауном, умело защитился от гильотины и прошёл за спину сопернику, но Чендлер выбрался из тяжёлой позиции, а затем в стойке срубил соперника мощнейшим правым боковым. Оливейра чудом «дожил» на земле под градом ударов до конца первого раунде. В начале второго раунда уже Оливейра отправил Чендлера в нокдаун, а затем добил жёсткими ударами на земле.

Как сообщалось ранее, бывший временный чемпион в лёгком весе американец Тони Фергюсон проиграл третий бой подряд в UFC, уступив по очкам соотечественнику иранского происхождения Бенейлу Дариушу в соглавном поединке турнира UFC 262 в Хьюстоне.