Олимпийская чемпионка оценила высокие зарплаты футболистов

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая высказала своё мнение по поводу высоких зарплат футболистов. Её слова приводит «Спорт-Экспресс».

Возможно, это плохо, когда общество считает чужие деньги. Было, конечно, обидно. Иногда думаешь, что у нас очень повышенное внимание к таким видам спорта, как хоккей и футбол. Но в нашей стране футбол любят и болеют вне зависимости от результата, смен тренеров, от положительных и негативных моментов. И я надеюсь, что всё-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем, — сказала Великая.

Также спортсменка отметила, что испытывает положительные эмоции от футбола, но её отец сильно расстроился поражением «Спартака» от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщалось ранее, Софья Великая стала серебряным призёром Олимпийских игр в личном турнире и одержала победу в командном. В финале она уступила соотечественнице Софии Поздняковой.