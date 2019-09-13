9 ноября в Москве состоится очередной турнир Ultimate Fighting Championship, главным событием которого станет бой тяжеловесов россиянина Александра Волкова и бразильца Жуниора дос Сантоса.
Как сообщает «
До 77 кг. Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Давид Завада (Германия)
До 70 кг. Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США)
До 77 кг. Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания)
До 93 кг. Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США)
До 84 кг. Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания)
До 93 кг. Шамиль Гамзатов (Россия) — Клидсон Абреу (Бразилия)
До 93 кг. Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США)
До 61 кг. Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания)
Ещё три–четыре пары участников должны быть объявлены позже.
Как сообщал News.ru, чемпион Bellator в лёгком весе Патрисиу Фрейре заявил, что нокаутировал бы Хабиба Нурмагомедова, а его работа в стойке не впечатляет.