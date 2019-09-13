Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

9 ноября в Москве состоится очередной турнир Ultimate Fighting Championship, главным событием которого станет бой тяжеловесов россиянина Александра Волкова и бразильца Жуниора дос Сантоса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», билеты на турнир будут стоить от 2 до 32 тысяч рублей, а в андеркарте известно уже восемь пар участников.

До 77 кг. Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Давид Завада (Германия)

До 70 кг. Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США)

До 77 кг. Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания)

До 93 кг. Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США)

До 84 кг. Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания)

До 93 кг. Шамиль Гамзатов (Россия) — Клидсон Абреу (Бразилия)

До 93 кг. Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США)

До 61 кг. Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания)

Ещё три–четыре пары участников должны быть объявлены позже.

Как сообщал News.ru, чемпион Bellator в лёгком весе Патрисиу Фрейре заявил, что нокаутировал бы Хабиба Нурмагомедова, а его работа в стойке не впечатляет.

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