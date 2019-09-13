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Чемпион Bellator в лёгком весе бразилец Патрисиу Фрейре выразил уверенность, что в случае встречи с Хабибом Нурмагомедовым в будущем вышел бы победителем противостояния.

Хабиб — очень крепкий. У него фноменальная борьба и самбо, но на ногах у него большой недостаток, и я смог бы его поймать. Другой боец из Бразилии Глейсон Тибау дал...