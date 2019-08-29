Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап ответил на слова Олега Тактарова, назвавшего его магом и обвинившего в том, что пытается принизить наследие первого чемпиона UFC.
Большая просьба ко всем, нельзя отвечать на оскорбление дурак — сам дурак. И конфликта не было, Олег, у меня с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях. Погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Федора, Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за все. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега, — написал Нурмагомедов-старший на своей странице в Instagram.
Ранее Тактаров сравнил отца Нурмагомедова с магом. Тактаров и ранее был известен своими жёсткими высказываниями в адрес коллег по цеху. В своё время он конфликтовал с Сергеем Харитоновым, Фёдором Емельяненко, Александром Шлеменко и другими известными бойцами.