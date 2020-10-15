Нурмагомедов сравнил бой с Макгрегором с великим противостоянием в боксе

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов сравнил своё противостояние с Конором Макгрегором с величайшим боем в истории бокса между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером.
30-0 — это будет великий рекорд. Как у Мейвезера, только в ММА. Думаю, я уже вошёл в историю, ведь то, что было два года назад, никогда не забудут. Бой с Макгрегором будут смотреть и через 50 лет, как поединок Мохаммеда Али с Джо Фрейзером в Маниле, — приводит слова Нурмагомедова Yahoo Sports.
Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о предстоящем поединке с Дастином Порье.
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