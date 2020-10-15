Нурмагомедов сравнил бой с Макгрегором с великим противостоянием в боксе

30-0 — это будет великий рекорд. Как у Мейвезера, только в ММА. Думаю, я уже вошёл в историю, ведь то, что было два года назад, никогда не забудут. Бой с Макгрегором будут смотреть и через 50 лет, как поединок Мохаммеда Али с Джо Фрейзером в Маниле, — приводит слова Нурмагомедова Yahoo Sports.