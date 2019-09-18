Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом.
Боец подписал фотографию: «Легендарный».
Организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), которая занимается борьбой за права и этичное отношение к животным, призывает UFC пересмотреть отношения с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым из-за видео, на котором он борется с настоящим медведем, писал News.ru.