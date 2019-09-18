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Российские боксёры Глеб Бакши, Андрей Замковой и Муслим Гаджимагомедов вышли в полуфинал чемпионата мира в Екатеринбурге и гарантировали себе завоевание медалей.

Четвертьфиналы на чемпионате мира в Екатеринбурге прошли под знаком неофициальной матчевой встречи Россия — Куба. Открывал её поединок в лёгком весе между 19-летним россиянином Ильёй Поповым и кубинцем Энди Крусом....