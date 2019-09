https://static.news.ru/photo/73433192-dab0-11e9-8c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabib_nurmagomedov/instagram

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с легендарным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Боец подписал фотографию: «Легендарный».

Организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), которая занимается борьбой за права и этичное отношение к животным, призывает UFC пересмотреть отношения с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым из-за видео, на котором он борется с настоящим медведем, писал News.ru.