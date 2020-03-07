А кто даст Флойду $ 600 млн.? Я не знаю, кто может ему столько дать. Я готов провести с ним 11 раундов по боксу и один — по ММА. На таких условиях я согласен драться. У нас у обоих есть имя, мы можем сделать кассу, но на таких условиях, — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции UFC в Лас-Вегасе.