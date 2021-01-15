Нурмагомедов описал переговоры с Уайтом сценой из «Кавказской пленницы»

https://static.news.ru/photo/adf3761a-57f2-11eb-8b10-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с президентом UFC Дэйной Уайтом. Так, в ходе переговоров решалось дальнейшее положение россиянина в мире спорта.

При этом переговоры с Уайтом боец описал известной сценой из фильма «Кавказская пленница».

Своя шкура важнее, — подписал Нурмагомедов шуточное видео, опубликованное в социальной сети.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о возможности реванша с российским непобеждённым чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Конор уже далеко не в первый раз попытался унизить оппонента.