https://static.news.ru/photo/f2221dee-cba0-11e9-bb12-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Непобедимый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что есть лишь один соперник, который достоин сразиться с ним после боя с Дастином Порье. Россиянин считает таковым американского спортсмена Тони Фергюсона, владевшего в 2017–2018 годах титулом временного чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе.

Только Тони Фергюсон. Конечно, он заслуживает этот бой. А кто ещё? Никто. Думаю, только Тони Фергюсон, — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting .

Поединок Нурмагомедова и Порье пройдёт 7 сентября в Абу-Даби. Он станет первым для Нурмагомедова после дисквалификации.

Ранее News.ru сообщал, что, по словам Нурмагомедова, если где-то и произойдёт его встреча с бывшим соперником ирландцем Конором Макгрегором, то она непременно закончится дракой. Также россиянин в очередной раз подчеркнул, что Макгрегор может не рассчитывать на реванш в ближайшее время, а должен вернуться и выиграть 9-10 матчей подряд.