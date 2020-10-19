Нурмагомедов: готов бороться с Гейтжи все 25 минут

https://static.news.ru/photo/3b77319c-128f-11eb-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих ожиданиях от поединка с Джастином Гейтжи, который 24 октября пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

У нас была упорнейшая подготовка, а чем больше трудишься, тем слаще победа. Буду постоянно навязывать ему свой бой. Если не получится с первых попыток, готов бороться все 25 минут. Если будет нужно, готов бороться и драться с ним в стойке. Хочу завершить бой досрочно и уже представляю, как заставлю его сделать это, — сказал Нурмагомедов в прямом эфире на странице Reebok в Instagram.

Также боец скромного отменил, что ему не нравится, когда его называют лидером мнений и примером для подражания.

Как писал NEWS.ru, чемпионат Европы по самбо, который должен был в конце ноября пройти в Екатеринбурге, отменён из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в России и мире.