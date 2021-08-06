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«Нет желания носить медаль»: российский боксёр расстроился серебру

17:09, 06 августа 2021
«Нет желания носить медаль»: российский боксёр расстроился серебру Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов Фото: Ou Dongqu/Global Look Press
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Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, ставший серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 кг, признался в нежелании носить медаль. Его слова приводит «Р-Спорт».

У меня нет особо желания носить серебряную медаль. Мы ехали за золотом. Мы неплохо провели финальный поединок, но, к сожалению, не получили того, что хотели, — сказал боксёр.

Он добавил, что не будет выкидывать медаль, она у него останется среди других медалей.

В пятницу Гаджимагомедов уступил единогласным решением судей кубинцу Хулио ла Крусу в финале Олимпиады в Токио. В этот же день россиянка Зенфира Магомедалиева, выступающая в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг, уступила единогласным решением судей в полуфинальном поединке китаянке Ли Цзянь и завоевала бронзовую награду.

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