Неслыханный провал: Емельяненко, Токова и других россиян разбили в США Российские бойцы проиграли титульные поединки в Bellator

Фото: ТАСС

Фёдор Емельяненко

Россияне Фёдор Емельяненко и Анатолий Токов бесславно выступили на турнире Bellator 290, который прошёл в Чикаго. Представители Старого Оскола проиграли поединки за чемпионские пояса американцам Райану Бейдеру и Джонни Эблину. NEWS.ru рассказывает о неудачах россиян и их истоках.

Отличный старт и осечка Исаева

В рамках турнира Bellator 290 участие приняли семь представителей России. Первым в клетке оказался Никита Михайлов. Самому маленькому бойцу из команды Fedor Team противостоял бывший чемпион организации Дэррион Колдвелл. Хоть он и шел на серии из трёх поражений, но проиграл 35-летний спортсмен исключительно сильным оппонентам.

Михайлов уверенно забрал у Колдвелла только третий раунд. Номинальное преимущество в стартовых отрезках было у Дэрриона. Но при этом он «забыл» про удары во втором раунде. Никита в свою очередь яростно огрызался снизу. В итоге судьи посчитали, что в сумме Михайлов нанес больше ущерба, определив победу россиянина.

Диана Авсарагова на классе разобралась с колумбийкой Александрой Ларой. Россиянка с явным преимуществом взяла стартовые пять минут. Следующий раунд она удерживала соперницу на дистанции, и только в заключительные пять минут Лара сумела захватить минимальное преимущество, но оно оказалось для колумбийки бесполезным. Диана одержала шестую победу в карьере.

Следующим в клетке оказался бывший чемпион PFL Али Исаев, который не выступал на протяжении трех лет. Его соперником стал пятый номер рейтинга тяжелого веса Стив Моури. Первый и третий раунды прошли по одному сценарию: Али делал успешный проход в ноги и дальше разбивал соперника. Такая же картина должна была быть и во втором раунде, но Исаев поскользнулся при броске и оказался снизу. Моури не просто занял верх, он вышел на «фулгард».

Американец настолько разбивал Исаева, что у российских болельщиков душа могла уйти в пятки. Стоит выразить комплимент рефери Хербу Дину, который не остановил встречу и позволил россиянину «вернуться». Вернулся в ММА Али с ничьей в дебютном поединке в Bellator.

Фото: Matt Davies/Global Look Press

Поражения Магомедова и Берхамова

Удача отвернулась от россиян в поединке Ахмеда Магомедова и Генри Корралеса. Магомедов выглядел лучше соперника в стартовом раунде, Корралес — в заключительном. Второй раунд можно было оценить как угодно. Боковые судьи посчитали, что лучше выглядел американский боец, который одержал победу. Хотя поспорить с арбитрами было можно.

Никаких вопросов к судьям не было по итогам следующего поединка. Поражение Мухамеда Берхамова от Лоренца Ларкина получилось сокрушительным. Бойцы проводили реванш. Их первый поединок был признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американца. Хоть нарушение правил и состоялось в первом раунде, визуально преимуществом владел представитель России. Аналогичным образом складывался и второй поединок, но на этот раз встреча продлилась на минуту меньше, завершившись на границе 100 секунд.

Ларкин стремительно вышел из клинча с Берхамовым и одновременно нанес резкий удар локтем правой руки в висок россиянина. Попадание получилось настолько мощным, точным и своевременным, что Мухамед упал лицом вниз. Мгновенная остановка, не потребовавшая добивания.

Провал Токова

Средневес Анатолий Токов находился в статусе претендента на титул уже несколько лет, но получил свой шанс только после того, как окончательно решил проблемы с визой. К сожалению, к этому времени в Bellator сменился чемпион. Старого и медлительного Гегарда Мусаси отправил на пенсию «голодный» Джонни Эблин. Американец сумел произвести впечатление в спаррингах даже на Вадима Немкова, который владеет поясом организации в полутяжелом весе.

За Анатолия было тревожно и в том плане, что в последних боях он не сказать что прямо впечатлял, а что еще неприятнее — категорически отказывался покидать Старый Оскол и проводить сборы в других регионах и с другими спарринг-партнерами. А ведь борцы в Старом Осколе отсутствуют как класс.

Первые два раунда получились равными. Их даже можно было отдать Токову, но стоило Эблину включить борьбу, как началось страшное. Ни одного удачного защитного действия от россиянина. Он летал по воздуху как кукла, а Джонни только этого и добивался. Он ни разу не попытался выйти в гард или на прием, просто швыряя претендента по углам и деклассировав его в заключительных трех раундах.

Неудача Императора

Но именно поединок Фёдора Емельяненко должен был определить, удачным или неудачным окажется турнир для российских бойцов. Вклад Последнего Императора в развитие ММА трудно переоценить, и все россияне желали ему завершить карьеру с титулом Bellator в руках.

Однако судьба распорядилась иначе. 46 лет. Тренировки в том же Старом Осколе, где нет борцов, и соперник Райан Бейдер — человек, который перебороть может кого угодно. Около минуты соперники потратили на разведку. Американец пару раз зацепил оппонента, и не самая явная попытка перевода обернулась падением Последнего Императора. Последним падением в карьере.

Фёдор оказался внизу, и Бейдер начал бить. У Емельяненко сразу образовалась сечка, он сделал слабую попытку выйти из-под соперника, но попал под новую серию акцентированных ударов, и Херб Дин прекратил избиение президента Союза ММА России. На таймере было две минуты и 30 секунд.

Бейдер стал единственным бойцом в истории, который дважды победил Емельяненко, а Федор не стал мучить публику и выражать желание провести «ещё один последний бой», чтобы красиво уйти.

Я закончил, всем спасибо, — последние слова Последнего Императора в карьере бойца.

Карьера, несмотря на поражения во второй ее половине, была выдающейся.