Не прошло и 10 лет: топ-боец из команды Шлеменко наконец-то выступит дома

Андрей Корешков — пример крайне высококлассного российского бойца, которого уважают и ценят все без исключения коллеги и зарубежные фанаты, но не так хорошо знают дома. С 2013 года он не дрался в России, зато сделал замечательную карьеру в Bellator — второй по статусу лиге мира. Он был в ней чемпионом, как и его учитель — Александр Шлеменко. Из 15 последних поединков 13 Андрей провёл в США, один в Италии и один в Израиле. Его можно назвать ветераном Bellator, хотя ему всего 30 лет. И вот, 23 февраля он выступит в карде AMC Fight Nights в Сочи.

Бой Корешкова в России — это огромное событие для наших смешанных единоборств, потому что спортсменов его уровня у нас в целом не так уж много. А выступающих в родной стране вообще раз-два и обчёлся. Тут можно назвать разве что самого Александра Шлеменко — учителя Корешкова, Сергея Харитонова, Виталия Минакова, и, возможно, Магу Исмаилова, чей уровень вырос в последнее время. Остальные топовые бойцы выступают за границей.

У Корешкова по контракту ещё два боя с Bellator, и он однозначно их проведёт в ближайшие 12–14 месяцев, но соглашения у этого американского промоушена не эксклюзивные. Поэтому Андрею никто не может запретить разово выступить в другой организации, чем и воспользовался Камил Гаджиев. UFC, в отличие от Bellator, такие «фокусы» запрещает.

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В соперники Корешкову выбрали бразильца Адриано Родригеса. Нет причин врать и говорить, что это супер-боец, тяжелейший и именитейший оппонент в карьере Андрея, но для первого боя через 15 месяцев вполне сойдёт. Родригес одержал 17 побед при пяти поражениях, неплохой джитсер, может повалять на канвасе и вмазать с ноги, если соперник расслабится. Корешкову нужно быть собранным, но с чего бы ему не быть: он впервые за восемь лет дерётся в России, к тому же нужно во что бы то ни стало закрывать поражение от Лоренза Ларкина. Андрей наверняка подойдёт к бою в хорошей форме.

Как всегда, подготовку он проводил в Омске, в команде Александра Шлеменко. Андрей — один из главных его учеников, они работают уже десяток лет и вместе добились больших результатов. Корешков владел поясом Bellator в 2015–2016 годах после побед над Дугласом Лимой и Бенсоном Хендерсоном. В первом из этих боёв Андрей завоевал титул, во втором — защитил. А утратил он его в реванше с Лимой в ноябре 2016-го, проиграв нокаутом.

А ведь был ещё поединок с Беном Аскреном, которого вообще можно назвать легендой ММА, хотя колено Масвидаля на первых секундах их боя в UFC больно ударило по наследию Бена. Словом, Корешков за свою карьеру поучаствовал в таком количестве самых жёстких схваток, что бразильцем Родригесом его не смутить. Это, скорее, возможность посмотреть на топового бойца вживую, на то, как он работает.

Андрей согласился на этот поединок, потому что альтернативой было просто сидеть и ждать, когда закончатся локдауны и ограничительные меры в разных странах, чтобы была возможность выехать на турнир Bellator. Это легко может затянуться ещё на полгода. Зачем ждать, если можно провести бой в Сочи, почувствовать себя в деле, порадовать российскую публику, ещё и денег заработать.

Корешков всегда был малозаметным чемпионом, он хорошо воспитан, скромен, умён, с прессой общается немного. В России о нём знают, возможно, меньше, чем в Штатах, поэтому бой в Сочи ещё и отличная возможность расширить фанатскую базу в родной стране. На несколько тысяч новых поклонников он точно может рассчитывать. Кто знает, что будет через год-два, возможно, c Bellator придётся расставаться, так что бой в Сочи ещё и шаг на перспективу.