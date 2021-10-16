Наваретте победил Гонсалеса в кровавом боксёрском матче

В Сан-Диего (США) на вечере бокса, организованном компанией Top Rank, мексиканский боксёр полулёгкого веса Эмануэль Наваррете (35-1, 29 КО) победил единогласным решением судей американца Джоэта Гонсалеса (24-2, 14 КО) и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

Чемпион агрессивно начал поединок и бросался с первых раундов на соперника с размашистыми ударами, однако Гонсалес умело контратаковал и пробивал серии по корпусу. В третьем раунде претендент получил травму правой скулы, но уже в следующей трёхминутке потряс Наваретте встречным правым кроссом.

Во второй половине боя мексиканец решил просто перебить соперника и обрушил на него град атак, а Гонсалес сдерживал напор визави с помощью ударов ниже пояса. К концу боя лица соперников были забрызганы кровью, а правый глаз американца закрылся почти полностью. По итогам 12-ти раундов судьи единогласно отдали победу Наваретте со счётом 118:110 и 116:112 (двое).

Как сообщалось ранее, в Казани завершился вечер бокса, в главном бою которого российский боксёр второго среднего веса Фёдор Чудинов победил техническим нокаутом в третьем раунде немца Ронни Миттага.