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Моё место силы: украинский чемпион Беленюк рассказал, в какую церковь ходит

19:21, 19 августа 2021
Моё место силы: украинский чемпион Беленюк рассказал, в какую церковь ходит Жан Беленюк Фото: zhanbeleniuk/instagram.com
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Украинский борец и депутат Верховной рады, олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк рассказал, в какую церковь ходит. Интервью он дал украинской журналистке Алесе Бацман.

Спортсмен рассказал, что с малых лет посещает храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве — Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Вот я пришёл, то чуть ли не службу остановили, чтобы меня поздравить. Когда травмировал плечо, приехал — меня благословили и отправили на эти соревнования. Это моё место силы, — сказал Беленюк.

Беленюк — единственный украинец, завоевавший в Токио золотую медаль.

13 августа на него попытались напасть в центре Киева. Темнокожий спортсмен пожаловался, что стал жертвой расизма.

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