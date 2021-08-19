Моё место силы: украинский чемпион Беленюк рассказал, в какую церковь ходит

Украинский борец и депутат Верховной рады, олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк рассказал, в какую церковь ходит. Интервью он дал украинской журналистке Алесе Бацман.

Спортсмен рассказал, что с малых лет посещает храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве — Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Вот я пришёл, то чуть ли не службу остановили, чтобы меня поздравить. Когда травмировал плечо, приехал — меня благословили и отправили на эти соревнования. Это моё место силы, — сказал Беленюк.

Беленюк — единственный украинец, завоевавший в Токио золотую медаль.

13 августа на него попытались напасть в центре Киева. Темнокожий спортсмен пожаловался, что стал жертвой расизма.