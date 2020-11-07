Молдавский: Украина обижена на Россию за то, что она «вводит туда войска»

Боец Bellator Валентин Молдавский, родившийся в украинском Новопскове, на чемпионате мира по боевому самбо в Нови-Саде (Сербия) принёс России золотую медаль. В финальном поединке он победил украинца Размика Тонояна в категории свыше 100 кг, став двукратным чемпионом мира. В интервью NEWS.ru Молдавский рассказал, как оказался в боевом самбо, что ему нужно сделать ещё, чтобы наконец получить титульный бой в Bellator, и поделился своим мнением о событиях на Луганщине.

— Валентин, какие у вас ощущения от финала и чемпионата в целом?



— Очень тяжёлый чемпионат. В первой встрече мне попался узбекистанец, с которым я дрался в 2018 году в финале чемпионата мира. Второй был камерунец Нана Максвелл, очень сильный парень. Хорошо, что получилось быстро послать его в нокдаун и потом уже доработать. А в финале пришлось опять со своим товарищем схлестнуться. В целом я рад, что всё быстро закончилось, так как Размика я знаю очень давно, хорошо к нему отношусь и не хотелось ему наносить серьёзный урон. Рад, что выиграл, и слава богу.

— Кстати, о камерунцах. Как вам победа Сейду Нжи Мулу, ставшего первым чемпионом мира из Африки?



— Я так понял, они очень плотно занялись развитием боевого самбо, потому что и в моём весе очень сильный парень, и до 100 кг этот Сейду сильный.

— Можете рассказать о прошлом опыте в самбо, когда выступали ещё в составе сборной Украины? Остались ли в той команде друзья, с кем общаетесь?



— С Размиком хорошо общаемся, поддерживаем отношения. Надеюсь, когда-нибудь получится к нему в гости съездить, или он приедет ко мне. В связи с этой напряжённой ситуацией между странами тяжеловато пересекать границы. В сборной Украины знаю тренеров, ребят, хорошо отношусь ко всем, думаю, они ко мне тоже. Самбо я начал заниматься в 18 лет, а боевым в принципе не занимался, просто я начал по нему выступать, и как-то само начало получаться. А уже когда выступал по боям, так случилось, что я опять вернулся в боевое самбо.

— Позвольте немного поговорить об ММА. Насколько вам комфортно в Bellator и что нужно, чтобы вы наконец получили титульный бой?



— Я думаю, что уже всё сделал, чтобы получить титульный поединок. Но мне его всё так же не дают, не знаю, что мне надо сделать (смеётся с ухмылкой). Я выиграл пять боёв подряд и не знаю, что нужно ещё сделать. Я думаю, что уже заслужил и должен драться за титул. Сам промоушен мне нравится, но хотелось бы почаще драться, а не два раза в год, и то, если повезёт.

valentin_moldavskii_official/instagram.com

— Не знаю, меня не хвалил (смеётся).

— Как вы относитесь к предложению Максима Гришина поехать с другими бойцами Fedor Team в американские лагеря, чтобы обогатить полученный в Старом Осколе опыт?

— Может, когда-нибудь поедем, а может, и нет. Сейчас же пандемия, разговоры ни к чему, потому как нет смысла ехать. Мы давно планировали, собирались и в Америку, и в Таиланд, но всегда так выходило, что кто-то готовится, и у нас не получалось. Это же нужно делать в межсезонье, а не при подготовке к бою.

— Почему вы решили выступать в тяжёлом весе, когда могли бы уложиться в 93 кг и драться с более лёгкими соперниками?



— Можно сказать, что практически полуслучайно получилось. Я провел первый бой в полутяжёлом весе, а потом уже вышло так, что мы подрались в Rizin (японская спортивная организация, занимающаяся промоушеном боёв по смешанным единоборствам. — NEWS.ru) в открытом весе, потом на Fight Nights был какой-то промежуточный вес, потом меня закинули в Гран-при Rizin в тяжёлом весе. Я провёл три боя. Получается, у меня из шести поединков пять было в тяжёлом, я и подумал, зачем куда-то возвращаться, если уже дерусь в этом весе.

— Как вы оцениваете перспективы владения всеми тяжёлыми поясами бойцов Fedor Team: в 93 кг Вадим Немков уже взял, в 84 кг — Анатолий Токов, в тяжах —​ вы?



— Если я дерусь на международном уровне, то как вы думаете? Конечно, я оцениваю, что я заберу этот пояс.

valentin_moldavskii_official/instagram.com

— Как вам организация ЧМ в Нови-Саде?



— Да нормально всё. Я же приехал на чемпионат, а не смотреть достопримечательности. Когда пандемия закончится, может, приеду в Сербию на достопримечательности посмотреть. Я был на чемпионате мира, и другие вопросы меня не волновали.

— Насколько вы следите за происходящим в родной Луганщине? Какие условия вы видите для наступления мира на родине?



— Чтобы правительства договорились. Я не думаю, что Россия не хочет договариваться. Опять-таки ситуация с Донбассом, потому как Украина обижена на Россию за то, что она вводит туда войска, никто и не знает, вводила она туда войска или нет. Плюс Крым сейчас находится в составе России, поэтому, конечно, такая ситуация не способствует налаживанию отношений. Но я думаю, что со временем стерпится-слюбится.