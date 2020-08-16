Миочич стал величайшим тяжеловесом в истории UFC

Турнир UFC в Лас-Вегасе запомнился предсказуемыми победами тяжеловесов Стипе Миочича и Жаирзинью Розенстрёйка. Американский боец хорватского происхождения вышел победителем из трилогии с Даниэлем Кормье, а нидерландский суринамец нокаутировал «пробитого» бразильца Жуниора дос Сантоса. Турнир был омрачён травмой ноги и первым в карьере поражением колоритного американца ирландского происхождения Шона О'Мэлли.

Идеальный план на бой как ключ к победе

Кормье выиграл первый раунд, но по тому, как он прошёл, было понятно, что шансов на общий успех у него немного. Это был худший первый раунд Ди-Си во всех трёх боях этих соперников. Миочич никогда не начинает с места в карьер, а здесь он неплохо перестреливал соперника с дистанции, но пропустил тейкдаун и тяжёлый боковой в концовке. В дальнейшем он нашёл противоядие против Кормье, не давая ему затянуть схватку в борьбу и накормить себя в клинче. При этом хорват в нужные моменты взрывался и несколько раз потряс соперника, а в конце второго раунда едва не закончил бой досрочно.

Идеальный геймплан, универсализм, исключающий явно слабые места, и потрясающий бойцовский интеллект — это те качества, которые отличали всегда и Миочича, и величайшего тяжеловеса предыдущей эпохи Фёдора Емельяненко. Разница между ними заключается лишь в том, что Миочич, в отличие от Фёдора, не смог дойти до титула без поражений, а россиянин никогда не дрался в октагоне. И тем не менее побед над Алистаром Оверимом и дос Сантосом, Франсисом Нганну и Кормье, Фабрисиу Вердумом и Марком Хантом уже достаточно, чтобы считаться величайшим бойцом в истории UFC и в будущем претендовать на сопоставимое с Емельяненко наследие. Кроме того, Миочич сравнялся с Рэнди Кутюром по числу побед в поединках за титул чемпиона UFC.

Кормье пришло время остановиться

На момент написания этих строк заявления о завершении карьеры от Даниэля Кормье не поступало, но ему лучше хорошо всё обдумать и последовать совету своего друга Хабиба Нурмагомедова. Пока Ди-Си не пробит, способен драться все пять раундов на высоком уровне, но и у него наметились признаки необратимого старения. Кормье стал менее выносливым, менее взрывным и заметно потерял в скорости. Кроме того, в последних боях он уже не борется, как прежде, что присуще многим возрастным бойцам, так как борьба — дело травмоопасное и энергозатратное. Вряд ли для него есть смысл возвращаться в полутяжёлый вес, снова мучить себя весогонкой или тестировать молодых претендентов в тяжёлом весе. А соперника, с которым фанаты мечтали бы увидеть бой Кормье, прямо сейчас попросту нет.

О'Мэлли проиграл бой, но выиграет в популярности

Конечно, обидно, что поражение и травма замедлят продвижение столь эффектного бойца, как Шон О'Мэлли, который к бою с Марлоном Верой выкрасил волосы в цвета эквадорского флага, чтобы позлить соперника. Однако и под внешностью попугая может скрываться сердце воина. Травму ноги ирландец получил в середине первого раунда при попытке нанесения лоу-кика. Однако после этого он пытался менять стойки, аккуратно двигаться, но продолжать бой на кураже любой ценой. Всё закончилось, когда он упал и не смог защититься на земле от жёсткого добивания Веры.

Возможно, этим двоим бойцам предстоит реванш, когда О'Мэлли поправится, но его поражение никак не принизит его в глазах фанатов и не отразится на рейтинге. Напротив, в его и без того яркой биографии появится ещё одна история преодоления. Травма лодыжки — вещь неприятная, но не фатальная для карьеры молодого бойца с нестандартной ударной техникой и высоким ростом для этого веса. Выходить же на Петра Яна пока ему рановато, да и у россиянина хватает серьёзных соперников.

Дос Сантос не только пробит, но и сломлен

Третье поражение подряд нокаутом бразильца Жуниора дос Сантоса говорит о том, что его эпоха как топового тяжеловеса подошла к концу. Он уже не может держать удар, как делал это в зубодробительной трилогии с Каином Веласкесом, но самое страшное, что он внутренне сломлен и боится пропустить тяжёлый удар. Некогда лучший боксёр дивизиона избегает разменов на руках в стойке и пытается делать то, в чём никогда не был силён — бить вертушки, клинчевать и пробовать бороться. Но если тот же Оверим после серии нокаутов сумел перестроиться, изменить стиль и больше использовать борьбу, то дос Сантосу без прежнего подбородка и былой скорости делать нечего против элитных тяжеловесов новой волны, а потому исход боя с Розенстрёйком был предрешён. Оставалось лишь дождаться, когда суринамец попадёт.

Анкалаев проиграл без боя

Единственный россиянин в карде турнира Магомед Анкалаев так и не добрался до октагона, и не по своей вине. Сначала ему оказал медвежью услугу рефери Кевин Макдональд, зачем-то остановивший на 38-й секунде бой с Ионом Куцелабой, который не был даже в нокдауне. При этом нет сомнений, что Магомед и так бы справился с этим соперником, а теперь он вынужден терять время на подступах к элите дивизиона, уже войдя в свой пиковый возраст. Признав ошибку рефери, руководители UFC решили дать шанс Куцелабе в реванше и свели его с Анкалаевым в этот уик-энд, но Молдавский Халк заболел коронавирусом. Теперь бой снова будет отложен и может состояться уже осенью. В итоге за целый год россиянин так и не сможет улучшить свою позицию в рейтинге по независящим от него причинам.