Минеев признался, что сейчас не заинтересован в третьем бое с Исмаиловым

Боец смешанных единоборств, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев признался, что в данный момент не заинтересован в проведении третьего поединка с Магомедом Исмаиловым. Как признался спортсмен в эфире YouTube-канала KOVALENKO, сейчас ему было бы более любопытно подраться с бывшим обладателем пояса Bellator Александром Шлеменко.

Слишком мало времени прошло с последнего боя, чтобы всерьёз говорить об этом. Слишком мало сделано для того, чтобы было продолжение, но я ничего не исключаю, — сказал Минеев.

По его словам, слишком многое должно совпасть для того, чтобы в его поединке с Исмаиловым появился смысл. При этом он не исключил, что подобное возможное. Например, в том случае, если Магомед выйдет на замену действующему чемпиону Eagle FC в среднем весе Фаридуну Одилову, победит Шлеменко и станет чемпионом промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Мне сейчас интереснее бой со Шлеменко, — заключил Минеев.

Исмаилов и Минеев дважды встречались в клетке на шоу Fight Nights. В 2018 году их очный поединок завершился вничью, а три годя спустя Владимир нокаутировал Магомеда в третьем раунде.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 10. После завершения главного поединка шоу на ринге появился Исмаилов и вызвал на бой Шлеменко.