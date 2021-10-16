Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде

В Сочи завершился турнир компании FIGHT NIGHTS по смешанным единоборствам. В главном бою вечера российский боец Владимир Минеев (16-1-1) победил техническим нокаутом в третьем раунде Магомеда Исмаилова (17-3-1) и отстоял титул чемпиона FIGHT NIGHTS в третьем весе.

Исмаилов, как и в первом бою, начал поддавливать соперника в первом раунде, но при этом ударов в бою почти не было. Минеев огрызался лоу-киками и встречными ударами с обеих рук. После серии ударов Исмаилов перевёл бой в партер, где контролировал его до конца первого раунда и разбивал жёсткими ударами сверху. Исмаилов достал Минеева серией коротких ударов в начале второго раунда, а затем стянул его в партер, где легко занял доминирующую позицию. Минееву удалось подняться в середине раунда, но ненадолго.

Перелом наметился в третьем раунде, когда Исмаилов стал уставать и пропускать удары ногами по корпусу. Минеев почувствовал кровь и продолжил изматывать соперника непрерывными атаками, а в концовке третьего раунда добил обессиленного соперника.

Как сообщалось ранее, российский боец Вагаб Вагабов нокаутировал иранца Хасана Юсефи и завоевал титул чемпиона FIGHT NIGHTS в полутяжёлом весе в соглавном бою вечера на турнире в Сочи.