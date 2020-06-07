Менеджер Нурмагомедова высмеял Макгрегора за уход из спорта

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на заявление ирландского бойца Конора Макгрегора о завершении карьеры.
Ты должен был подраться с Тони Фергюсоном, но ты годами бегал от него. Теперь ты должен сидеть и смотреть, как лучшие бойцы мира соревнуются, — написал Абдель-Азиз на своей странице в Twitter.
You shouldâve stepped in and fought tony Ferguson. Youâve been hiding from him, for years. @JustinGaethje stepped in, and got the job done. Now your bitch ass needs to sit down and watch the two best fighters in the world fight @TeamKhabibhttps://t.co/F1TjZc2p5b
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.