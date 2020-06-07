Единоборства

Менеджер Нурмагомедова высмеял Макгрегора за уход из спорта

13:04, 08 июня 2020
Али Абдель-Азиз Али Абдель-Азиз Фото: aliabdelaziz000/instagram.com

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на заявление ирландского бойца Конора Макгрегора о завершении карьеры.

Ты должен был подраться с Тони Фергюсоном, но ты годами бегал от него. Теперь ты должен сидеть и смотреть, как лучшие бойцы мира соревнуются, — написал Абдель-Азиз на своей странице в Twitter.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.

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