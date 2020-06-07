Менеджер Нурмагомедова высмеял Макгрегора за уход из спорта

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В Ирландии считают, что боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении карьеры, может стать президентом страны в 2025 году.

Букмекеры принимают ставки на то, что Макгрегор станет следующим президентом Ирландии, поставив коэффициент 100/1. На родине спортсмена уважают за то, что он помогает бороться с коронавирусом. Макгрегор уже пожертвовал более...