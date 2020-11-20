Менеджер Хабиба рассказал, что может заставить его возобновить карьеру

https://static.news.ru/photo/79deac00-2b1f-11eb-9f04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру, не собирается возвращаться в октагон, однако может это сделать ради боя с одним конкретным соперником. Об этом сообщил менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.

Нурмагомедов никогда не скрывал, что мечтает подраться с экс-чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен Пьером. Однако Хабиб выдвигал условие: канадец должен спуститься в лёгкий вес. Стоит отметить, что и сам Сен-Пьер, ушедший из профессионального спорта в феврале 2019 года, был готов вернуться в октагорн ради поединка с россиянином. Вместе с тем менять весовую категорию он не собирался.

Таким образом, казалось бы, всё говорит о том, что бою двух гигантов UFC уже не бывать. Но Абдель-Азиз не исключает, что поединок всё же может состояться.

Хабиб сойдёт с ума, если Сен-Пьер возьмёт телефон, позвонит Дэйна Уайту (президент UFC. — NEWS.ru) и скажет, что готов сделать вес, — заявил менеджер в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

В UFC не теряют надежды, что Хабиб вернётся хотя бы ради юбилейного боя. На счету россиянина, напомним, 29 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. Однако он, следуя просьбе матери, не собирается драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова;

Как писал NEWS.ru, Хабиб заинтересован в другом. Он намерен получить высшее образование, а затем серьёзно заняться сельским хозяйством.