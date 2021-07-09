Менеджер Емельяненко восхитился резервами его организма

Менеджер российского бойца Александра Емельяненко Азамат Бостанов выразил восхищение резервами организма своего подопечного, который стремительно набирает форму в Карачаево-Черкесии после длительного нарушения спортивного режима. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

За 10 дней, что мы находимся в санатории, он уже сбросил шесть-семь кг. Нагрузки мы увеличиваем постепенно, стараясь его особо не перегружать. Добавили работу на лапах, для восстановления координации начал чеканить футбольный мяч. Если честно, я поражён резервами его организма — насколько быстро он восстанавливается, — рассказал Бостанов.

Также менеджер отметил, что Емельяненко сам хочет вернуться к нормальной жизни, а его задача лишь помогать спортсмену в этом.

Как сообщалось ранее, российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что нокаутирует Джигана в предстоящем поединке.