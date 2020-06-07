Мейвезер предложил Макгрегору реванш в боксе

Легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер предложил Конору Макгрегору реванш, ради которого он готов вернуться на ринг.
Если я не ошибаюсь, разве не ты говорил Майку Тайсону, что сможешь побить меня, если мы подерёмся во второй раз? А теперь ты уходишь! Я думал, ты хочешь бить лучших. Хорошо, если ты решишь вернуться, я буду ждать, чтобы наказать тебя снова, — написал Мейвезер в комментариях в Instagram Макгрегора.
Первый бой этих соперников состоялся в 2017 году и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде.
Как сообщал NEWS.ru, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, почему принял решение завершить карьеру.
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