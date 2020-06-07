Единоборства

Мейвезер предложил Макгрегору реванш в боксе

13:21, 08 июня 2020
Флойд Мейвезер Флойд Мейвезер Фото: PA/ТАСС

Легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер предложил Конору Макгрегору реванш, ради которого он готов вернуться на ринг.

Если я не ошибаюсь, разве не ты говорил Майку Тайсону, что сможешь побить меня, если мы подерёмся во второй раз? А теперь ты уходишь! Я думал, ты хочешь бить лучших. Хорошо, если ты решишь вернуться, я буду ждать, чтобы наказать тебя снова, — написал Мейвезер в комментариях в Instagram Макгрегора.

Первый бой этих соперников состоялся в 2017 году и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде.

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Как сообщал NEWS.ru, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, почему принял решение завершить карьеру.

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