Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвейзер сообщил о договорённости проведения следующего поединка с действующим чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Да, я буду биться с Хабибом в следующем поединке, — приводит слова Мейвейзера Boxingnews24.
Боксёр отметил, что встреча с Конором Макгрегором и Нурмагомедовым — это отличный заработок в размере $600 миллионов и забота о благосостоянии потомков.
Перед Мейвейзером 31-летний россиянин встретится с американским бойцом смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсоном, поединок с которым пройдёт в Бруклине 18 апреля.
Фергюсон тренируется с самбистами перед боем с Нурмагомедовым, ранее писал NEWS.ru.
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