https://static.news.ru/photo/dd465312-639f-11ea-a8ca-fa163e074e61_660.jpg Флойд Мейвезер Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвейзер сообщил о договорённости проведения следующего поединка с действующим чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Да, я буду биться с Хабибом в следующем поединке, — приводит слова Мейвейзера Boxingnews24.

Боксёр отметил, что встреча с Конором Макгрегором и Нурмагомедовым — это отличный заработок в размере $600 миллионов и забота о благосостоянии потомков.

Перед Мейвейзером 31-летний россиянин встретится с американским бойцом смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсоном, поединок с которым пройдёт в Бруклине 18 апреля.

Фергюсон тренируется с самбистами перед боем с Нурмагомедовым, ранее писал NEWS.ru.