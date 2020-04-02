Макгрегор заявил о готовности заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

https://static.news.ru/photo/fd2ca8c6-7500-11ea-bc10-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сообщил, что находится в форме и готов выйти на замену отказавшемуся от боя против американца Тони Фергюсона россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Я в отличной форме, чтобы бороться прямо сейчас. В начале этой ситуации я был счастлив, что у меня нет договорённостей по официальным поединкам. В противном случае мне пришлось бы готовиться к бою в неопределённости, но я бы вышел на бой и победил, — написал Макгрегор в Twitter.

Ирландец провёл 26 боёв, одержав 22 победы. На счету Фергюсона 28 боев, из них 25 — победных.

I am in shape to fight right now!

At the beginning of all this, I said to myself - Iâm happy I donât have an official fight booked. If I did, I would have consumed all the incorrect data to support me taking part in the bout, and I would have followed through, competed. And won. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 2, 2020

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, объявив об отмене боя с Фергюсоном, подвергается сейчас многочисленным обвинениям в малодушии. Однако основной удар он уже нанёс президенту UFC Дэйну Уайту, который во время переноса Олимпийских игр и ЧЕ по футболу продолжал настаивать, что его турнир стопроцентно состоится 18 апреля.

Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Тони Фергюсоном. Соответствующее заявление он сделал в своём Instagram-аккаунте.

Ранее спортсмен выступил против перенесения поединка. По его словам, для мероприятия необходимы всего 100 человек, камеры и организация платных трансляций. Позднее Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля состоится без зрителей.