Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2020 года по данным Forbes. Он заработал $180 млн за год, значительно опередив легендарных футболистов — аргентинца Лионеля Месси ($130 млн) и португальца Криштиану Роналду ($120 млн).
Также в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов
Однако большую часть доходов Макгрегор получил не за счёт боёв в октагоне и рекламы, а благодаря продаже контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve, за которую он получил $150 млн.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор намерен провести минимум два поединка в 2021 году.