Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

https://static.news.ru/photo/0689b452-b34b-11eb-bed7-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2020 года по данным Forbes. Он заработал $180 млн за год, значительно опередив легендарных футболистов — аргентинца Лионеля Месси ($130 млн) и португальца Криштиану Роналду ($120 млн).

Также в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов попали бразильский футболист Неймар, игроки в американский футбол Дак Прескотт и Том Брэди, баскетболисты Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, гонщик «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон и швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Однако большую часть доходов Макгрегор получил не за счёт боёв в октагоне и рекламы, а благодаря продаже контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve, за которую он получил $150 млн.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор намерен провести минимум два поединка в 2021 году.