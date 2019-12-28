Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оказался лишь восьмым в списке десяти лучших борцов в период с 2010 по 2019 год.
Лидером рейтинга по версии новостного портала
31-летнего россиянина обошёл и ирландец Конор Макгрегор, который занял пятую позицию.
Адбулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын закончит карьеру в ближайшие годы, ранее писал NEWS.ru.
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