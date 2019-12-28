https://static.news.ru/photo/c89c9c74-2ae6-11ea-8fd1-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оказался лишь восьмым в списке десяти лучших борцов в период с 2010 по 2019 год.

Лидером рейтинга по версии новостного портала MMA Junkie стал действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс. На втором месте оказался Деметриус Джонсон, известный всем, как бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула. Тройку сильнейших замкнул Даниэль Кормье, экс-чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC.

31-летнего россиянина обошёл и ирландец Конор Макгрегор, который занял пятую позицию.

Адбулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын закончит карьеру в ближайшие годы, ранее писал NEWS.ru.