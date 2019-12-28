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Организация Bellator начнёт переговоры о поединке за чемпионский пояс с участием российского бойца Фёдора Емельяненко в случае, если он сам этого захочет. Об этом сообщил президент Bellator Скотт Кокер, которого восхитила недавняя победа российского тяжеловеса над Куинтоном Джексоном.

Мы начнём переговоры, если Фёдор скажет, что хотел бы драться за чемпионский титул Bellator. Но надо понять, хочет ли он этого, — цитирует ТАСС Кокера. Глава Bellator считает, что Емельяненко...