Адбулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын закончит карьеру в ближайшие годы.
Хабибу пора заканчивать в ближайшее время. Это год или два. Думаю, он мог бы выступать и до 35, но он через многое прошёл, — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «События в мире бокса и ММА».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о лучшем бойце вне зависимости от весовой категории.
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