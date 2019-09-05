Экс-чемпион Ultimatate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор не посетит турнир в Абу-Даби.
Макгрегор не приедет на UFC 242, — сообщил президент UFC Дэйна Уайт.
При этом спортсмен пообещал посмотреть бои по телевизору, передаёт
Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье состоится 7 сентября в 23:00 по московскому времени в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.
Как писал News.ru, Порье заявил, что испытывает нервозность перед боем с россиянином Нурмагомедовым.