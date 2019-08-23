https://static.news.ru/photo/b8011cce-c56e-11e9-9f53-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Конор Макгрегор принёс извинения за инцидент в ресторане в Дублине.

Боец ударил мужчину по голове за отказ выпить виски его продукции.

Я был неправ. Я в долгу перед людьми, которые обучали меня боевым искусствам. Это не то, кем я являюсь, — приводит слова Макгрегора ESPN.

Кроме того, 31-летний ирландец отметил, что готов к любым развитиям события за своё поведение.

Что бы ни случилось на моём пути, я это заслужил. Это было абсолютно неприемлемым поведением для человека в моём положении, — добавил он.

Полиция уже начала расследование инцидента. По данным СМИ, спортсмену грозит штраф.

Экс-чемпион Ultimatate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание завершить трилогию с Нейтом Диасом после его победы над Энтони Петтисом, писал News.ru.