Рашид Магомедов — один из сильнейших легковесов России последнего десятилетия, который успел засветиться и в Америке. Он провёл шесть поединков в UFC, пять из которых выиграл, в том числе у недавнего претендента на титул Гилберта Бёрнса, а затем только из-за безобразного судейства не выиграл миллион долларов в финале Гран-при PFL. После долгого перерыва, связанного с травмами и пандемией Магомедов вернётся в дело осенью в лиге АСА, где он намерен провести четыре следующих боя. О заокеанском опыте, ошибках бывшего менеджера, подготовке Нурмагомедова к бою с Гейтжи и чемпионстве Петра Яна — Магомедов рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

— 8 августа у вас был запланирован бой с Эдуардом Вартаняном. Почему решили от него отказаться и когда теперь планируете выйти в клетку?

— Я изначально просил бой на октябрь, потому что восемь-девять месяцев я не тренировался, и нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Когда возобновил тренировки, дали знать о себе старые травмы, поэтому попросил перенести бой. Мне и так о нём сообщили за 1,5 месяца, поэтому сложно было подготовиться в такой срок.

— Сейчас какое у вас самочувствие и условия подготовки?

— Потихоньку втягиваюсь в тренировочный процесс, набираю форму. Думаю, в октябре буду готов биться.

— Эдуард Вартанян получил нового соперника. У вас есть пожелания, с кем провести первый бой в АСА?

— Кого организация предоставит, с тем буду драться. Я бы лично предпочёл встретиться с соперником из-за рубежа. Но сейчас есть трудности с организацией прилёта иностранцев в Россию, поэтому готов войти в положение и драться с тем, кого предложат.

— У вас есть желание побороться за чемпионский титул АСА в лёгком весе и кого считаете главными соперниками на пути к этой цели?

— О поясе я ещё не думал. Пока подписал контракт на четыре боя, но если они будут проходить для меня успешно и мне, в конце концов, предложат бой за пояс, то основной соперник — это первый номер рейтинга Абдул-Азиз Абдулвахабов, но в дивизионе есть много очень крепких ребят, находящихся на пике своей карьеры. Мне точно будет нелегко.

instagram.com/rashidmagomedov_mma

— Последние два года вы провели в лиге PFL в форматах турниров. Каково вам драться в режиме, где можно провести два боя за вечер, а перерывы между боями менее двух месяцев?

— Два боя за вечер ещё не так тяжело, как небольшой промежуток между турнирами. Драться раз в два месяца хорошо, когда ты только начинаешь и горишь, а когда уже прошёл большой путь в спорте, сложновато так часто драться и постоянно гонять вес. Организм быстро от этого истощается, и ты не можешь серьёзно относиться к боям. Да, миллион долларов за итоговую победу звучит заманчиво, но там много подводных камней. Кому-то удаётся легко восстанавливаться, но мне было сложно.

— В 2018 году вы остановились в шаге от миллиона, проиграв в финале Нейтану Шульте. Вы согласны, что судьи несправедливо не отдали вам победу в этом бою? Сколько вам заплатили за выход в финал

— $100 тыс. Это немалые деньги, даже с учётом оставшихся у меня 80 тысяч после выплаты за зал и работу менеджера. Изначально нам говорили, что за выход в финала гонорар будет $400 тыс, но когда начался турнир ввели другие правила. Мы не особо внимательно смотрели контракты и подписали их. Бой был равный, но я сам дал повод судьям не отдать мне победу. Я мог его уверенно выиграть, зная этого соперника, но перегрузил себя, вовремя не остановился в процессе подготовки, а подсказать было некому. В итоге организм дал сбой. Но это никому не объяснишь, только я сам понимаю причины, почему так провёл этот бой.

— Какие выводы сделали, когда в следующем сезоне впервые в карьере потерпели два поражения подряд? Стало сложнее конкурировать с молодыми соперниками?

— Я не считаю себя настолько старым, чтобы не мог справляться с молодыми соперниками, но организм уже не так быстро восстанавливается, а потому формат таких турниров мне не очень подходит. С возрастом «наедаешься» боями, поэтому важно правильно восстанавливаться и больше отдыхать.

— Почему вы решили уйти из UFC на пике карьеры, одержав пять побед в шести боях?

— У меня в то время менеджером был один хорват. Он говорил мне одно, а делал другое, а в итоге так и не смог договориться о продлении контракта, хотя говорил, что переговоры ведутся и проблем с этим не будет. Поэтому я и перестал с ним работать и сейчас сотрудничаю с Али Абдель-Азизом и Ризваном Магомедовым. Мы рассматривали возможность возвращения в UFC после выступлений в PFL, где можно заработать. Но потом я остался там на два года и решил продолжить карьеру в АСА.

— Кого вы считаете самым тяжёлым соперником в карьере?

— Много было достойных и крепких ребят. Не могу выделить кого-то одного. Наверное, сложнее всего перебороть самого себя, собственную лень. Особняком стоят те, кому я проиграл. Хотел бы с ними провести реванш, но не знаю, будет ли для этого возможность и время. Если бы я набрал оптимальную форму, хотелось бы себе доказать, что могу их побеждать.

instagram.com/rashidmagomedov_mma

— Сколько ещё планируете выступать в ММА? Видите себя по окончании карьеры в роли тренера?

— Пока мой контракт с АСА рассчитан на четыре боя. От того, как они сложатся, будет зависеть моя дальнейшая карьера. Работать тренером можно попробовать. Хочется и после окончания выступлений ходить в зал и помогать ребятам, но пока не могу сказать, что я готов нести за них большую ответственность. Это должен быть взвешенный шаг.

— Хабиб Нурмагомедов тоже вернётся в дело в октябре. Как смерть отца может повлиять на его карьеру? Как относитесь к его желанию готовиться к бою в России?

— Хабибу мои соболезнования. Для него это невосполнимая потеря не только отца, но и друга, тренера и спарринг-партнёра. Всем было видно, насколько важны для него эти отношения. Готовиться к бою впервые без отца будет тяжело психологически, но он справится. Все мы невечные и рано или поздно покинем этот мир. А то, что он предпочёл готовиться в России, это логично, если турнир пройдёт в Абу-Даби.

— Как оцените чемпионские перспективы Петра Яна в легчайшем весе. Он способен, как Хабиб, стать чемпионом на долгие годы?

— Конечно, я рад за Петра. Он доказывает в каждом бою свою силу и укрепляет уверенность в себе. Главное, чтобы травмы его обходили стороной. Если он будет продолжать прогрессировать в том же темпе, то всё у него получится.

— Кто ещё из россиян способен завоевать титул UFC в ближайшее время?

— Мне будет интересно посмотреть бой Омари Ахмедова с бывшим чемпионом UFC Крисом Уайдманом. Желаю ему удачи. Если он подерётся умно, не сломя голову, то тоже может дойти до боя за титул чемпиона UFC. Перспективных ребят у нас много, но им нужны терпение и сила воли, чтобы дойти до самой вершины.